Detran/ES libera pagamento e parcelamento de débitos no cartão de crédito

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) passou a oferecer uma nova opção para pagar débitos de veículos, taxas de habilitação e multas de trânsito vencidas: o cartão de crédito, com possibilidade de parcelamentos.
O pagamento é feito mediante acesso ao site do Detran, integrado à plataforma do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). A opção inclui taxas de renovação e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento anual e multas vencidas. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes, com juros definidos pela empresa responsável pelo pagamento.
Após entrar no site, basta selecionar o débito disponível para pagamento. Na etapa seguinte, é possível escolher a quantidade de parcelas e informar os dados do cartão de crédito.
Para evitar fraudes, o acesso exige identificação por meio da conta do GOV. O sistema também realiza verificações de identidade, incluindo validação biométrica e consultas a bases de dados da CNH do Brasil e de instituições bancárias.
O Detran ressalta que a nova opção não substitui as formas de pagamento já disponíveis. Ainda é possível quitar os débitos por boleto, Pix e outras modalidades de parcelamento oferecidas para veículos e infrações.
O órgão orienta ainda que os pagamentos sejam realizados exclusivamente pelo site oficial do órgão. Antes de concluir a operação, também é importante conferir os dados do destinatário e verificar se a confirmação do pagamento foi exibida na tela.
Em menos de um mês de funcionamento, a plataforma já registra mais de 2.500 transações, que somam mais de R$ 2,259 milhões em pagamentos, segundo informações divulgadas pelo Detran.
A novidade chega em meio à fiscalização do Licenciamento 2026, que teve início no último dia 1º. De acordo com o órgão, mais de 1 milhão de veículos estão inadimplentes com o licenciamento no Espírito Santo.
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora adjunta Andreia Pegoretti.