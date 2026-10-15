Detran/ES libera pagamento e parcelamento de débitos no cartão de crédito

Após entrar no site, basta selecionar o débito disponível para pagamento. Na etapa seguinte, é possível escolher a quantidade de parcelas e informar os dados do cartão de crédito.





Para evitar fraudes, o acesso exige identificação por meio da conta do GOV. O sistema também realiza verificações de identidade, incluindo validação biométrica e consultas a bases de dados da CNH do Brasil e de instituições bancárias.





O Detran ressalta que a nova opção não substitui as formas de pagamento já disponíveis. Ainda é possível quitar os débitos por boleto, Pix e outras modalidades de parcelamento oferecidas para veículos e infrações.





O órgão orienta ainda que os pagamentos sejam realizados exclusivamente pelo site oficial do órgão. Antes de concluir a operação, também é importante conferir os dados do destinatário e verificar se a confirmação do pagamento foi exibida na tela.





Em menos de um mês de funcionamento, a plataforma já registra mais de 2.500 transações, que somam mais de R$ 2,259 milhões em pagamentos, segundo informações divulgadas pelo Detran.