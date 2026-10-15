TV Gazeta entrevista candidatos ao governo do ES no 2º turno; veja horários

A TV Gazeta promove, nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16), entrevistas ao vivo a partir das 18h50 com os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para governo do Espírito Santo.





Os encontros serão conduzidos por Daniela Abreu e exibidos no telejornal "Boa Noite Espírito Santo", com transmissão simultânea pelo g1 e Globoplay.





Veja a ordem das entrevistas:





Lorenzo Pazolini (Republicanos): quinta-feira, 15 de outubro;

Ricardo Ferraço (MDB): sexta-feira, 16 de outubro.





A ordem segue a classificação dos candidatos na votação de primeiro turno. Durante as entrevistas, os candidatos poderão detalhar propostas, apresentar prioridades para o Estado e responder a questionamentos sobre temas de interesse da população.