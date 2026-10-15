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Eleições 2026

TV Gazeta entrevista candidatos ao governo do ES no 2º turno; veja horários

Os encontros começam nesta quinta-feira (15) ao vivo, no 'Boa Noite ES'. Debate acontece no dia 22

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 16:49

Publicado em 

15 out 2026 às 16:49

A TV Gazeta promove, nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16), entrevistas ao vivo a partir das 18h50 com os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para governo do Espírito Santo. 


Os encontros serão conduzidos por Daniela Abreu e exibidos no telejornal "Boa Noite Espírito Santo", com transmissão simultânea pelo g1 e Globoplay. 


Veja a ordem das entrevistas:


  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): quinta-feira, 15 de outubro;
  • Ricardo Ferraço (MDB): sexta-feira, 16 de outubro.


A ordem segue a classificação dos candidatos na votação de primeiro turno. Durante as entrevistas, os candidatos poderão detalhar propostas, apresentar prioridades para o Estado e responder a questionamentos sobre temas de interesse da população.

Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço em debate pelo primeiro turno na TV Gazeta
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) concorrem ao governo do ES Arquivo/AG
Debate no 2º turno

Já no dia 22 de outubro, a TV Gazeta realiza o último debate entre os dois candidatos que disputam o governo do Estado. Foram convidados Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). O encontro acontecerá após a novela "Quem Ama Cuida".


A mediação ficará a cargo da jornalista Rafaela Marquezini. O debate será transmitido ao vivo pela TV Gazeta.


As entrevistas e o debate integram a cobertura para o segundo turno das Eleições 2026 e têm como principal objetivo oferecer aos capixabas a oportunidade de conhecer e avaliar as propostas dos candidatos para os desafios do estado.

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