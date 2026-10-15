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Eleições 2026

Quaest: Pazolini é 'inovador' e Ferraço, 'experiente' para eleitores do ES

Pesquisa aponta os atributos dos candidatos ao governo do Estado, na opinião dos entrevistados

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 10:28

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 out 2026 às 10:28
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) foram avaliados por atributos de imagem
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) foram avaliados por atributos de imagem Arte AG

No mais recente levantamento da Quaest sobre a intenção de voto para o governo do Espírito Santo, os eleitores também foram consultados sobre atributos de imagem dos candidatos. A pesquisa, realizada a pedido da TV Gazeta, aponta que o governador Ricardo Ferraço (MDB) é visto como mais "experiente", com 52% das menções, e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mais "inovador", segundo 51% dos entrevistados. 


Ao serem questionados sobre qual dos candidatos é o mais capaz de tomar decisões em momentos de crise, os índices são próximos e ficam dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos: Pazolini aparece com 39%, enquanto Ricardo apresenta 38% na opinião do eleitorado. 


Em outros quesitos, como carisma, preparação para combater corrupção e lidar com a segurança pública, o ex-prefeito tem vantagem maior. 


No atributo honestidade, Pazolini também está à frente, mas ainda se destaca a manifestação dos entrevistados sobre nenhum dos candidatos se encaixar nesse perfil: 13% marcaram essa opção, o maior índice entre os quesitos avaliados. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

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