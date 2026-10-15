Quaest: Pazolini é 'inovador' e Ferraço, 'experiente' para eleitores do ES

No mais recente levantamento da Quaest sobre a intenção de voto para o governo do Espírito Santo, os eleitores também foram consultados sobre atributos de imagem dos candidatos. A pesquisa, realizada a pedido da TV Gazeta, aponta que o governador Ricardo Ferraço (MDB) é visto como mais "experiente", com 52% das menções, e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mais "inovador", segundo 51% dos entrevistados.





Ao serem questionados sobre qual dos candidatos é o mais capaz de tomar decisões em momentos de crise, os índices são próximos e ficam dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos: Pazolini aparece com 39%, enquanto Ricardo apresenta 38% na opinião do eleitorado.





Em outros quesitos, como carisma, preparação para combater corrupção e lidar com a segurança pública, o ex-prefeito tem vantagem maior.





No atributo honestidade, Pazolini também está à frente, mas ainda se destaca a manifestação dos entrevistados sobre nenhum dos candidatos se encaixar nesse perfil: 13% marcaram essa opção, o maior índice entre os quesitos avaliados.