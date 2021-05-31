Detran divulga lista de suplentes da CNH Social nesta terça (1°) no ES

CNH Social oferece oportunidade para a primeira hbilitação Crédito: Radar Nacional

programa CNH Social que não foram selecionados na primeira lista terão uma nova oportunidade nesta terça-feira (1º). A data foi escolhida pelo relação dos selecionados será publicada às 12h no Os candidatos a uma vaga noque não foram selecionados na primeira lista terão uma nova oportunidade nesta terça-feira (1º). A data foi escolhida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) para a divulgação da lista de suplentes do programa, que oferece carteiras de habilitação gratuitas – de acordo com critérios preestabelecidos, como renda e o número de membros da família. Ano site do Detran-ES

Ao todo, serão convocados 373 suplentes, que ocuparão as vagas de candidatos que não cumpriram os prazos na primeira fase. Assim como os chamados anteriormente, quem tiver o nome divulgado nesta terça-feira deverá ficar atento aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo. A partir da publicação da lista, o candidato terá 15 dias para realizar a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br, na aba 'CNH Social'.

Your browser does not support the audio element. Detran divulga lista de suplentes da CNH Social nesta terça no ES

O interessado deverá preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação sobre o Centro de Formação de Condutor que realizará a abertura do processo, junto ao Sistema Renach, além dos documentos necessários para o procedimento. O candidato que não respeitar os prazos vai ser desclassificado e perderá o benefício.

A primeira fase do programa disponibilizou 3 mil vagas e atraiu mais de 59 mil interessados em obter de forma gratuita a primeira habilitação nas categorias A ou B, fazer a mudança de categoria para D ou E ou para adição de categoria A ou B.