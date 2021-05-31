AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Habilitação gratuita

Detran divulga lista de suplentes da CNH Social nesta terça (1°) no ES

Ao todo, serão convocados 373 candidatos suplentes que ocuparão as vagas dos listados anteriormente que não cumpriram os prazos na primeira fase. A relação será publicada às 12h

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:59

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:59
CNH
CNH Social oferece oportunidade para a primeira hbilitação Crédito: Radar Nacional
Os candidatos a uma vaga no programa CNH Social que não foram selecionados na primeira lista terão uma nova oportunidade nesta terça-feira (1º). A data foi escolhida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) para a divulgação da lista de suplentes do programa, que oferece carteiras de habilitação gratuitas – de acordo com critérios preestabelecidos, como renda e o número de membros da família. A relação dos selecionados será publicada às 12h no site do Detran-ES.
Ao todo, serão convocados 373 suplentes, que ocuparão as vagas de candidatos que não cumpriram os prazos na primeira fase. Assim como os chamados anteriormente, quem tiver o nome divulgado nesta terça-feira deverá ficar atento aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo. A partir da publicação da lista, o candidato terá 15 dias para realizar a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br, na aba 'CNH Social'.
Detran divulga lista de suplentes da CNH Social nesta terça no ES
O interessado deverá preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação sobre o Centro de Formação de Condutor que realizará a abertura do processo, junto ao Sistema Renach, além dos documentos necessários para o procedimento. O candidato que não respeitar os prazos vai ser desclassificado e perderá o benefício.
A primeira fase do programa disponibilizou 3 mil vagas e atraiu mais de 59 mil interessados em obter de forma gratuita a primeira habilitação nas categorias A ou B, fazer a mudança de categoria para D ou E ou para adição de categoria A ou B.
Ainda este ano, o governo do Espírito Santo promete abrir mais 5 mil vagas, totalizando 8 mil durante todo o ano de 2021, um investimento na casa de R$ 11 milhões.
A seleção dos candidatos é feita de forma eletrônica, segundo os critérios estabelecidos pelo programa, que consideram a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família, além de data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência (PCD), poderão ser contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.

Veja Também

Carro fica com as rodas para cima após acidente no Centro de Linhares

Após protesto de tatuador, prefeitura remove faixa 3D em rua de Vila Velha

Como a nova lei de trânsito trata casos de acidentes com motoristas embriagados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

CNH cnh social Detran Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados