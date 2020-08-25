CRLV: Detran suspende envio do licenciamento de veículos no ES

Atenção, motoristas: o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) não é mais enviado às casas pelo Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e tampouco emitido pelas agências do órgão. O documento deve ser impresso pelo proprietário ou acessado por meio de um aplicativo.
O novo formato físico do verdinho é de uma folha sulfite comum, no tamanho A4. O cidadão pode imprimir diretamente do próprio computador. A segurança é dada por um QR Code que carrega todas as informações sobre o veículo, explicou Givaldo Vieira, diretor do Detran-ES.
Já quem preferir carregar o licenciamento digitalmente, basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, já disponível para sistemas Android e iOs. Você baixa, faz um rápido cadastro e pode ter a habilitação ou o documento do veículo. É igualmente válido à versão em papel, garantiu Givaldo.