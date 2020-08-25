Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

CRLV: Detran suspende envio do licenciamento de veículos no ES

Agências deixaram de emitir e enviar o certificado; proprietários devem imprimir o próprio documento ou utilizar um aplicativo específico. Veja como fazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 16:44

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:44

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico no smartphone
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico no smartphone Crédito: Reprodução | Detran-ES
Atenção, motoristas: o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) não é mais enviado às casas pelo Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e tampouco emitido pelas agências do órgão. O documento deve ser impresso pelo proprietário ou acessado por meio de um aplicativo.
O novo formato físico do verdinho é de uma folha sulfite comum, no tamanho A4. O cidadão pode imprimir diretamente do próprio computador. A segurança é dada por um QR Code que carrega todas as informações sobre o veículo, explicou Givaldo Vieira, diretor do Detran-ES.
Já quem preferir carregar o licenciamento digitalmente, basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, já disponível para sistemas Android e iOs. Você baixa, faz um rápido cadastro e pode ter a habilitação ou o documento do veículo. É igualmente válido à versão em papel, garantiu Givaldo.

VEJA O PASSO A PASSO

Veja Também

Detran impede que motoristas escolham clínica e leitores reclamam

Detran retoma avaliação médica e prova prática para deficientes no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos
Imagem de destaque
Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados