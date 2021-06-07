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Operação da PRF

Corpus Christi: seis mortes são registradas em 45 acidentes nas BRs do ES

Das ocorrências que resultaram em óbitos, cinco envolveram motocicletas e uma morte foi por atropelamento. A operação foi realizada entre quarta-feira (2) e domingo (6)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:32

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:32

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Facebook PRF
Seis pessoas morreram em 45 acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo entre quarta-feira (2) e domingo (6). Durante esse período foi realizada a Operação Corpus Christi, dias em que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um reforço na fiscalização e as ações foram voltadas à segurança viária e garantia de mobilidade nos trechos das estradas. Dos acidentes que resultaram em óbitos, cinco envolveram motocicletas e uma morte foi por atropelamento. Outras 57 pessoas ficaram feridas em ocorrências durante a operação.
A PRF informa que não realizou a operação nacional no ano de 2020. No Espírito Santo, entre os dias 10 e 14 de junho do ano passado, foram registrados 24 acidentes, com 26 feridos. Uma pessoa morreu em decorrência de acidente em rodovias federais no período.

OUTROS NÚMEROS DA OPERAÇÃO EM 2021:

  • Foram abordados 1.134 veículos e 1.376 pessoas;
  • 89 veículos foram recolhidos por estarem sem condições de trafegabilidade ou com problemas na documentação;
  • Foram lavrados 262 autos de infração pela não utilização do cinto de segurança e dispositivos de retenção;
  • 211 motoristas foram autuados por infrações de ultrapassagens indevidas ou em locais proibidos;
  • 9 pessoas foram detidas após uma apreensão de 38 quilos de maconha em Marechal Floriano.

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