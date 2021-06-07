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Resgate de helicóptero

Acidente deixa motociclista ferido na BR 262, em Ibatiba

Jovem de 24 anos sofreu politraumatismo e precisou ser encaminhado para um hospital em Vitória por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:35

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:35

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida foi próximo ao trevo de Lajinha
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida foi próximo ao trevo de Lajinha. Vítima foi resgatada por helicóptero Crédito: Divulgação/ Notaer
Um acidente deixou um jovem de 24 anos gravemente ferido na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, na manhã desta segunda-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre a moto que a vítima pilotava e um carro ocorreu próximo ao trevo de Lajinha. Apenas o motociclista precisou de cuidados médicos e foi socorrido de helicóptero para um hospital.
Motociclista de 24 anos precisou ser levado por helicóptero do Notaer para um hospital de Vitória Crédito: Divulgação/ Notaer
A dinâmica do acidente, que aconteceu às 6h50 no km 165,8, não foi informada pela PRF. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima teve politraumatismo e necessitou de remoção para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O estado de saúde do motociclista não foi informado pela unidade.

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