Acidente deixa motociclista ferido na BR 262, em Ibatiba

Um acidente deixou um jovem de 24 anos gravemente ferido na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, na manhã desta segunda-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre a moto que a vítima pilotava e um carro ocorreu próximo ao trevo de Lajinha. Apenas o motociclista precisou de cuidados médicos e foi socorrido de helicóptero para um hospital.
A dinâmica do acidente, que aconteceu às 6h50 no km 165,8, não foi informada pela PRF. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima teve politraumatismo e necessitou de remoção para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O estado de saúde do motociclista não foi informado pela unidade.