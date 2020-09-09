Colisão entre dois veículos deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Uma colisão no sentido Vila Velha da Terceira Ponte, registrado na tarde desta quarta-feira (09), interrompeu o fluxo de veículos em uma das faixas da ponte por cerca de 20 minutos. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, a colisão envolveu dois carros.
Ainda de acordo com a concessionária não houve feridos na ocorrência. Um guincho foi utilizado para a remoção dos veículos do local.
Em função do acidente, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. De acordo com a Rodosol o trânsito já foi liberado, mas ainda segue com lentidão.