Colisão entre dois veículos deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Acidente na tarde desta quarta-feira sobre a Terceira Ponte

Ainda de acordo com a concessionária não houve feridos na ocorrência. Um guincho foi utilizado para a remoção dos veículos do local.

Em função do acidente, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. De acordo com a Rodosol o trânsito já foi liberado, mas ainda segue com lentidão.