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Trânsito

Colisão entre dois veículos deixa trânsito lento na Terceira Ponte

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, a colisão complicou o trânsito na ponte durante a tarde desta quarta-feira (09), mas ninguém ficou ferido

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 16:56
Acidente sobre a Terceira Ponte
Acidente na tarde desta quarta-feira sobre a Terceira Ponte Crédito: Ouvinte/CBN
Uma colisão no sentido Vila Velha da Terceira Ponte, registrado na tarde desta quarta-feira (09), interrompeu o fluxo de veículos em uma das faixas da ponte por cerca de 20 minutos. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, a colisão envolveu dois carros. 
Ainda de acordo com a concessionária não houve feridos na ocorrência. Um guincho foi utilizado para a remoção dos veículos do local. 
Em função do acidente, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. De acordo com a Rodosol o trânsito já foi liberado, mas ainda segue com lentidão.

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