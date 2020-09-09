Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motociclista morre após bater em ônibus na Enseada do Suá, em Vitória

A Polícia Militar e o Samu estiveram no local do acidente, mas a vítima morreu no local. O motorista do ônibus  do sistema municipal de Vitória  realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 15:42
Ônibus de linha municipal de Vitória
Ônibus de linha municipal de Vitória Crédito: Arquivo/AG
Um motociclista morreu depois de bater em um ônibus na Enseada do Suá, em Vitória. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (8) e envolveu um coletivo do sistema municipal de Vitória. 
Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente. O motociclista morreu na hora e não chegou  a ser levado para o hospital. 
De acordo com a PM, o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. O condutor do coletivo foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, "uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime", disse a PC em nota. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados