Motociclista morre após bater em ônibus na Enseada do Suá, em Vitória

Um motociclista morreu depois de bater em um ônibus na Enseada do Suá, em Vitória. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (8) e envolveu um coletivo do sistema municipal de Vitória.
A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente. O motociclista morreu na hora e não chegou a ser levado para o hospital.
De acordo com a PM, o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. O condutor do coletivo foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, "uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime", disse a PC em nota. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.