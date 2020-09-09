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Acidente com carreta interdita trecho da BR 101, em Linhares

A ocorrência foi no km 109 da BR 101, próximo à Reserva de Sooretama

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 15:27
Carrtea ficou tombada na BR 101
Carrtea ficou tombada na BR 101 Crédito: TV Gazeta Norte
Um acidente envolvendo uma carreta, na tarde desta quarta-feira (9), por volta das 13h, interditou totalmente o quilômetro 109 da BR 101, em Linhares, próximo à Reserva de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A carreta ficou tombada às margens da rodovia e a carga de cimento ficou espalhada pelo acostamento.
O motorista do veículo, Jurandir Rosa, teve teve pequenos ferimentos na cabeça. Ele disse que seguia em fila quando um carro forçou a ultrapassagem. Como vinha outro veículo no sentido contrário, o condutor afirmou que, para não bater no carro, que fazia a ultrapassagem, ele precisou fazer uma manobra brusca para o lado da pista e acabou tombando.

Acidente com carreta interdita trecho da BR 101, em Linhares

Segundo Jurandir, o motorista do outro carro seguiu viagem sem parar para prestar socorro. O caminhoneiro havia saído de Vitória e iria descarregar a carga de cimento em Eunápolis, na Bahia.

TRÂNSITO LIBERADO

Um longo engarrafamento se formou nos dois sentidos da BR 101. Por volta das 16h15, o trecho foi parcialmente liberado, operando em sistema "Pare e Siga".  O tráfego foi normalizado no fim da tarde. 
Um longo engarrafamento se formou nos dois sentidos da BR 101
Um longo engarrafamento se formou nos dois sentidos da BR 101 Crédito: TV Gazeta Norte

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