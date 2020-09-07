BR 101 registra lentidão na volta do feriado de 7 de setembro no ES

Trânsito lento na BR 101, entre João Neiva e Ibiraçu Crédito: Leitor| A Gazeta

Os motoristas que trafegam pela BR 101 , nesta segunda-feira (7), na volta do feriado prolongado do Dia da Independência, encontraram lentidão e pontos de congestionamento em alguns trechos da rodovia no Espírito Santo.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que há registro de grande quantidade de veículos em alguns trechos devido à volta do feriado.

Movimentação na BR 101, na noite desta segunda-feira (7) Crédito: Eco/101/ Reprodução

Segundo a concessionária, os principais pontos de lentidão estão nas cidades de João Neiva e Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, Fundão e Serra, na Grande Vitória.

O sistema de monitoramento da rodovia, mantido pela Eco101, aponta ainda que trechos próximos de Iconha e Guarapari também registram fluxo intenso de veículos.