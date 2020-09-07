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Trânsito intenso

BR 101 registra lentidão na volta do feriado de 7 de setembro no ES

Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, os  principais pontos de lentidão estão nas cidades de João Neiva,  Ibiraçu, Fundão e Serra

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 20:51
Leitor| A Gazeta
Trânsito lento na BR 101, entre João Neiva e Ibiraçu Crédito: Leitor| A Gazeta
Os motoristas que trafegam pela BR 101, nesta segunda-feira (7), na volta do feriado prolongado do Dia da Independência, encontraram lentidão e pontos de congestionamento em alguns trechos da rodovia no Espírito Santo. 
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que há registro de grande quantidade de veículos em alguns trechos devido à volta do feriado. 
Movimentação na BR 101, na noite desta segunda-feira (7)
Movimentação na BR 101, na noite desta segunda-feira (7) Crédito: Eco/101/ Reprodução
Segundo a concessionária, os principais pontos de lentidão estão nas cidades de João Neiva e Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, Fundão e Serra, na Grande Vitória.
O sistema de monitoramento da rodovia, mantido pela Eco101, aponta ainda que trechos próximos de Iconha e Guarapari também registram fluxo intenso de veículos.
A concessionária informou que realiza a operação de tráfego para proporcionar mais fluidez e segurança aos usuários no trecho. Caso usuários precisem de apoio ao longo da rodovia, a orientação é acionar recursos por meio do telefone 0800 7701 101.

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