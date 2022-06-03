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Coqueiral de Itaparica

Ciclista morre atropelado por caminhão em acidente em Vila Velha

Acidente ocorreu por volta de 16h30 desta sexta-feira (3). Samu chegou a ir ao local, mas equipe constatou que homem já estava sem vida

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 18:15

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

03 jun 2022 às 18:15
Um ciclista morreu atropelado por um caminhão-pipa por volta de 16h30 desta sexta-feira (3), no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Acionada, a Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas constatou que a vítima já estava sem vida. 
Acidente próximo ao Tartarugão, em Vila Velha
Acidente próximo ao Tartarugão, em Vila Velha Crédito: Divulgação I Leitor A Gazeta
De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o caminhão atingiu o ciclista com a lateral do veículo. O motorista fez o teste do bafômetro, e o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Segundo testemunhas, o ciclista morava no bairro Coqueiral de Itaparica, a poucas ruas de onde foi atropelado. Na região, pessoas afirmaram que ele tinha 72 anos e era muito querido. O nome do homem não foi divulgado.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e explicou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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