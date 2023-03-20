Carro pega fogo na Ponte da Passagem em Vitória

Um carro pegou fogo enquanto trafegava na Ponte da Passagem, em Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (20). O incêndio já foi totalmente apagado. Por volta das 16h, o veículo já havia sido retirado por um caminhão-guincho e a via liberada após limpeza. Ninguém se feriu.
De acordo com a Guarda Municipal, a faixa da direita no sentido Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha) precisou ser bloqueada. Durante o atendimento, o trânsito seguiu pelas outras três faixas do trecho. Segundo a corporação, não houve retenção de automóveis devido à ocorrência.
Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado e enviou uma equipe, que realizou o combate às chamas. O motorista não solicitou a perícia, que poderia indicar a causa do incêndio. O automóvel ficou completamente destruído. Outras informações não foram divulgadas.