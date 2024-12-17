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Carro de autoescola cai em praia de Marataízes após aluna confundir pedais

Acidente aconteceu durante aula de direção na Rodovia ES 060, nas proximidades da Ponte de Pontal, na tarde desta terça (17)

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 18:01

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 dez 2024 às 18:01
Aluna confundiu os pedais durante aula de direção
Aluna confundiu os pedais durante aula de direção Crédito: Leitor/AGazeta
Um carro de autoescola capotou e caiu na praia na ES 060, nas proximidades da Ponte de Pontal, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17).
Segundo a Polícia Militar, o veículo, um Fiat Mobi, era conduzido por uma aluna que, durante uma aula prática de direção, tentou realizar uma conversão para retornar a Itapemirim e colidiu com um carro estacionado no acostamento da via. Em seguida, a condutora confundiu os pedais, e acelerou na tentativa de frear. Com isso, o automóvel acabou com as rodas para cima na faixa de areia.
A condutora não se feriu, mas o instrutor de trânsito sofreu uma fratura e escoriações no braço direito. Os dois foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
A autoescola informou que já está seguindo os trâmites legais referentes ao acidente. De acordo com Vanessa Ferreira, representante da autoescola, o carro não possui seguro. Um guincho foi acionado e o veículo já foi retirado do local do no começo da noite.

Caso semelhante

Esse é o segundo caso envolvendo um carro de autoescola neste mês no Espírito Santo. No último sábado (14), uma aluna confundiu os pedais e capotou um carro durante uma prova de direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Barcelona, na Serra.
Ela sofreu ferimentos no braço, mas foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192).

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