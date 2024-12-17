Carro de autoescola cai em praia de Marataízes após aluna confundir pedais

Aluna confundiu os pedais durante aula de direção Crédito: Leitor/AGazeta

Um carro de autoescola capotou e caiu na praia na ES 060, nas proximidades da Ponte de Pontal, em Marataízes , litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, o veículo, um Fiat Mobi, era conduzido por uma aluna que, durante uma aula prática de direção, tentou realizar uma conversão para retornar a Itapemirim e colidiu com um carro estacionado no acostamento da via. Em seguida, a condutora confundiu os pedais, e acelerou na tentativa de frear. Com isso, o automóvel acabou com as rodas para cima na faixa de areia.

A condutora não se feriu, mas o instrutor de trânsito sofreu uma fratura e escoriações no braço direito. Os dois foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

A autoescola informou que já está seguindo os trâmites legais referentes ao acidente. De acordo com Vanessa Ferreira, representante da autoescola, o carro não possui seguro. Um guincho foi acionado e o veículo já foi retirado do local do no começo da noite.

Caso semelhante

Esse é o segundo caso envolvendo um carro de autoescola neste mês no Espírito Santo. No último sábado (14), uma aluna confundiu os pedais e capotou um carro durante uma prova de direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Barcelona, na Serra.