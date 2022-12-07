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Batida forte

Carro colide contra barranco e motorista fica ferido em Itapemirim

A colisão ocorreu na ES 490, na tarde desta quarta-feira (7), após o condutor perder o controle da direção do veículo

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 17:38

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 dez 2022 às 17:38
Carro colide contra barranco e motorista fica ferido em Itapemirim
O acidente com um carro aconteceu na rodovia da ES 490, em Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro colidiu contra um barranco e o motorista, de 46 anos, ficou ferido no início da tarde desta quarta-feira (7), na ES 490, que fica na altura da Usina de Paineiras, em Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), um caminhão passava pelo local no momento do fato e acabou envolvido no acidente.
A (PM) informou que o acidente aconteceu após o condutor do carro perder o controle da direção. Ele foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros e, depois, foi encaminhado a um hospital da região. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves, mas foi atendido Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
No local, os bombeiros realizaram a limpeza da pista. A Polícia Civil disse que não foi acionada para a ocorrência.

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