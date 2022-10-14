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ES 060

Carro capota e duas pessoas ficam feridas em acidente, em Anchieta

O capotamento aconteceu a na rodovia estadual que liga o balneário de Iriri ao município, no final da tarde desta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 19:03

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 out 2022 às 19:03
Carro capota e duas pessoas ficam feridas em Anchieta
O carro ficou bastante destruído após capotar e dois ocupantes ficaram feridos no acidente  Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou e duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado no final da tarde desta sexta-feira (14), na ES 060, em Anchieta, no Sul do Estado.
Corpo de Bombeiros comunicou que o fato aconteceu na rodovia que liga o balneário de Iriri ao município de Anchieta. Não há informações sobre como acidente aconteceu nem o estado de saúde das vítimas.
Às 19h45, o Corpo de Bombeiros informou que a pista foi liberada. E as duas pessoas feridas são mulheres, uma está em estado grave e outra em estável.

Carro capota e duas pessoas ficam feridas em Anchieta

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