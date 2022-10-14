Carro capota e duas pessoas ficam feridas em acidente, em Anchieta

Um carro capotou e duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado no final da tarde desta sexta-feira (14), na ES 060, em Anchieta, no Sul do Estado.
Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 19:03
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