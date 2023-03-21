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Em Conduru

Carro cai em lago após acidente com caminhão no interior de Cachoeiro

Bombeiros ajudaram a socorrer vítimas nesta manhã de terça-feira (21) no distrito cachoeirense

Publicado em 21 de Março de 2023 às 14:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2023 às 14:19
Carro cai em lago após acidente com caminhão no interior de Cachoeiro
Após bater em um caminhão, o carro foi parar dentro de um lago em Conduru Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro acabou caindo em um lago após se envolver em um acidente com um caminhão, em Conduru, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (21). Ainda não há informações sobre feridos.
Polícia Militar não informou não soube informar a dinâmica da batida. Em imagens feitas após o acidente, é possível ver militares do Corpo de Bombeiros atuando no resgate das pessoas que estavam no veículo.
Sobre o acionamento, o Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para ocorrência de colisão com vítimas, em Conduru. O solicitante informou que um carro de passeio e um caminhão colidiram e o carro caiu no lago, em seguida. Equipes foram enviadas ao local e a ocorrência segue em andamento.

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