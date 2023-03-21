Carro cai em lago após acidente com caminhão no interior de Cachoeiro

Um carro acabou caindo em um lago após se envolver em um acidente com um caminhão, em Conduru, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (21). Ainda não há informações sobre feridos.
A Polícia Militar não informou não soube informar a dinâmica da batida. Em imagens feitas após o acidente, é possível ver militares do Corpo de Bombeiros atuando no resgate das pessoas que estavam no veículo.
Sobre o acionamento, o Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para ocorrência de colisão com vítimas, em Conduru. O solicitante informou que um carro de passeio e um caminhão colidiram e o carro caiu no lago, em seguida. Equipes foram enviadas ao local e a ocorrência segue em andamento.