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Norte do ES

Carro bate em caminhão da Elma Chips na BR 101 em Sooretama

Não há informação se alguém ficou ferido e sobre as causas da colisão. Motorista do veículo de passeio fugiu do local
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

10 jun 2023 às 10:50

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 10:50

Motorista de carro foge após acidente em Sooretama
Motorista de carro foge após acidente em Sooretama Crédito: Divulgação - PRF
Um carro de passeio bateu de frente a um caminhão da Elma Chips na manhã deste sábado (10) no Km 127 da BR 101 em Sooretama. Não há informação se alguém ficou ferido e sobre as causas da colisão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  o acidente foi por volta das 6h10. O motorista do veículo menor, segundo as autoridades, fugiu do local.
Equipes da PRF estão tentando localizá-lo. A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, e a Elma Chips foram demandadas, mas não responderam até o fechamento desta matéria.

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