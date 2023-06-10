Carro bate em caminhão da Elma Chips na BR 101 em Sooretama

Um carro de passeio bateu de frente a um caminhão da Elma Chips na manhã deste sábado (10) no Km 127 da BR 101 em Sooretama. Não há informação se alguém ficou ferido e sobre as causas da colisão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 6h10. O motorista do veículo menor, segundo as autoridades, fugiu do local.
Equipes da PRF estão tentando localizá-lo. A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, e a Elma Chips foram demandadas, mas não responderam até o fechamento desta matéria.