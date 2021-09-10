Carro atinge poste em acidente na Serra e deixa imóveis sem luz

Acidente em Morada de Laranjeiras derruba poste de energia Crédito: Leitor A Gazeta

Um carro bateu em um poste de energia na Avenida Paulo Pereira Gomes, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, no início da noite desta sexta-feira (10). Devido ao acidente, segundo a EDP, imóveis do entorno ficaram sem luz.

De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, o carro atingiu o poste próximo a um condomínio residencial e a pista está interditada no sentido Laranjeiras - Jacaraípe. Não houve vítimas.

Já a EDP informou que equipes técnicas já estão no local trabalhando no reparo do poste atingido e no restabelecimento da energia do entorno quanto antes.

Mais informações em instantes.