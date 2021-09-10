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Morada de Laranjeiras

Carro atinge poste em acidente na Serra e deixa imóveis sem luz

A EDP informou que equipes técnicas da concessionária já estão no local trabalhando no reparo do poste atingido e no restabelecimento da energia dos imóveis afetados
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 set 2021 às 19:21

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 19:21

Serra
Acidente em Morada de Laranjeiras derruba poste de energia Crédito: Leitor A Gazeta
Um carro bateu em um poste de energia na Avenida Paulo Pereira Gomes, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, no início da noite desta sexta-feira (10).  Devido ao acidente, segundo a EDP, imóveis do entorno ficaram sem luz.
De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, o carro atingiu o poste próximo a um condomínio residencial e a pista está interditada no sentido Laranjeiras - Jacaraípe. Não houve vítimas.
Já a EDP informou que equipes técnicas já estão no local trabalhando no reparo do poste atingido e no restabelecimento da energia do entorno quanto antes.
Mais informações em instantes.
Na Serra
Carro bate em poste em Morada de Laranjeiras, na Serra Crédito: Redes Sociais

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