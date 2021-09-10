Domingos Martins: BR 262 é interditada para retirada de carreta tombada

A BR 262, no km 77, em Domingos Martins, foi completamente interditada entre as 6h40 e as 8h desta sexta-feira (10) para a retirada de parte de uma carreta que tombou na pista durante a madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, filas de 4 km de cada lado da rodovia chegaram a se formar.
Por volta das 8h, segundo a PRF, a operação para o destombamento da carreta ainda estava acontecendo, mas a interdição passou a ser parcial. A policia informou que o trânsito no local estava sendo realizado me sistema pare e siga.