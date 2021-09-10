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Km 77

Domingos Martins: BR 262 é interditada para retirada de carreta tombada

Carreta tombou no início da madrugada desta sexta-feira (10) no km 77 da rodovia

Publicado em 

10 set 2021 às 07:04

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 07:04

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Policiais do posto de Viana atenderam a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
BR 262, no km 77, em Domingos Martins, foi completamente interditada entre as 6h40 e as 8h desta sexta-feira (10) para a retirada de parte de uma carreta que tombou na pista durante a madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, filas de 4 km de cada lado da rodovia chegaram a se formar.
Por volta das 8h, segundo a PRF, a operação para o destombamento da carreta ainda estava acontecendo, mas a interdição passou a ser parcial. A policia informou que o trânsito no local estava sendo realizado me sistema pare e siga.

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