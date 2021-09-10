Carro parte ao meio e homem morre em acidente na BR 262 em Venda Nova

Carro parte ao meio em colisão com ônibus, e uma pessoa morre em Venda Nova Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro colidiu com um ônibus e partiu ao meio no quilômetro 104 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo . A batida ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10) e um rapaz de 20 anos morreu. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital do município e de Vitória. O coletivo seguia viagem de Marataízes (ES) para Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros , a corporação foi acionada por volta de 1h50 da manhã. Ao chegarem ao local, os militares constataram que um homem, identificado pelos bombeiros por Jean Zardo Francelino da Silva, de 20 anos, veio a óbito e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Três feridos foram encaminhados para o Hospital Padre Máximo, que fica no município, e outra pessoa para um hospital de Vitória. O nome da unidade hospitalar na Capital não foi informado.

A pista ficou totalmente interditada para o trabalho de resgate e foi liberada por volta das 4h da manhã. Nenhum ocupante do ônibus se feriu.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Venda Nova do Imigrante e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A empresa PraiaTur, responsável pela viagem do ônibus, se manifestou, por meio de nota:

"A empresa PraiaTur lamenta o acidente ocorrido, na madrugada desta sexta-feira (10/9), na BR-262, na cidade de Venda Nova do Imigrante (ES). Nenhum dos 54 passageiros do ônibus, que fazia o trajeto Marataízes (ES) a Belo Horizonte (MG), sofreu qualquer dano ou escoriação. Todas as cinco vítimas estavam no automóvel que, segundo informações preliminares, invadiu a pista no sentido contrário e se chocou com o ônibus.

A PraiaTur segue prestando toda assistência aos passageiros do coletivo, que seguiram viagem até o destino final. Os sistemas de segurança disponíveis no ônibus, como telemetria e sensor de fadiga, indicam que o veículo trafegava abaixo da velocidade máxima permitida na rodovia, e que o motorista não possuía sinais de cansaço. A empresa ressalta, ainda, que o ônibus conta com seguro e licença da ANTT, que os documentos estão em dia, e que os motoristas são habilitados e experientes."

Procurada pela reportagem, a polícia não informou a dinâmica do acidente.

Morte após carro partir ao meio em Venda Nova