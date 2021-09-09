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Acidente em Cariacica: mulher morre atropelada na Rodovia do Contorno

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acidente ocorreu no sentido Norte (Cariacica - Serra) do trecho da BR 101 e uma faixa da pista foi interditada
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 set 2021 às 20:43

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 20:43

Rodovia do Contorno
Local onde mulher foi vítima de atropelamento na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Uma mulher morreu atropelada por um carro no km 296 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, próximo à Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), por volta das 19h desta quinta-feira (9). Segundo apuração da TV Gazeta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local do acidente, a vítima seria pessoa em situação de rua e não foi identificada. O motorista do veículo parou para prestar socorro. 
A PRF informou que o acidente ocorreu no sentido Norte do trecho da BR 101 (sentido Cariacica - Serra) e a vítima morreu no local. A corporação informou à reportagem da TV Gazeta que, após o atropelamento, outro motorista que seguia na rodovia não teria visto o corpo no asfalto e passou por cima da vítima. Devido ao acidente, uma faixa da pista ficou interditada. A Eco101, concessionária que administra a via, também esteve no local para atendimento à ocorrência e a Polícia Civil foi acionada para a perícia e recolhimento do corpo.  

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