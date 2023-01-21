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Norte do ES

Carreta tomba e carga de lixo fica espalhada na BR 101 em Sooretama

Pista ficou parcialmente interditada por cerca de 40 minutos. Parte da carga foi removida da estrada, o que liberou o fluxo de veículos nos dois sentidos da via
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jan 2023 às 14:21

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 14:21

Parte da carga de lixo ficou espalhada pela pista, na BR 101
Parte da carga de lixo ficou espalhada pela pista da BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Uma carreta tombou no início da tarde deste sábado (21), na altura do Km 102 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Em imagens, é possível ver que a carroceria se soltou do veículo, um Volvo VM 330, e uma carga de lixo ficou espalhada pelo chão. A rodovia está sinalizada e o trânsito flui nos dois sentidos com o uso do acostamento no sentido norte.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, o trecho precisou ficar interditado parcialmente, por cerca de 40 minutos, por conta do acidente. Durante esse período, o trânsito seguiu em pare e siga. Parte da carga foi removida, o que liberou o fluxo tanto para quem vai em direção a Vitória, quanto para quem segue para o Norte do Estado. 
Trânsito flui nos dois sentidos, com o uso do acostamento
Trânsito flui nos dois sentidos, com o uso do acostamento Crédito: Divulgação/PRF
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista e se havia algum outro ocupante na carreta. Segundo a PRF, não houve vítimas. O veículo continua onde capotou e ainda não há informações sobre a operação de remoção dele. Também não foi informado o que causou o tombamento.
*Mais informações em instantes

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