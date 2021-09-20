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Incêndio

Carreta pega fogo ao lado de posto de combustíveis em Cachoeiro

Veículo começou a pegar fogo na cabine na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda (20)

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 set 2021 às 12:44
Carreta pega fogo ao lado de posto em Cachoeiro
Carreta pega fogo ao lado de posto em Cachoeiro Crédito: Montagme| A Gazeta
Uma carreta pegou fogo ao lado de um posto de combustíveis no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta segunda-feira (20). O fogo consumiu toda a cabine. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas.
O veículo estava na Avenida Lacerda de Aguiar quando começou a pegar fogo. A carreta transportava uma retroescavadeira, que foi retirada quando o incêndio começou. O motorista não se feriu, segundo informações de populares.
O Corpo de Bombeiros chegou momentos depois e conteve o incêndio.

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