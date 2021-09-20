Carreta pega fogo ao lado de posto de combustíveis em Cachoeiro

Uma carreta pegou fogo ao lado de um posto de combustíveis no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta segunda-feira (20). O fogo consumiu toda a cabine. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas.
O veículo estava na Avenida Lacerda de Aguiar quando começou a pegar fogo. A carreta transportava uma retroescavadeira, que foi retirada quando o incêndio começou. O motorista não se feriu, segundo informações de populares.
O Corpo de Bombeiros chegou momentos depois e conteve o incêndio.