Carreta-cegonha transportando vans pega fogo em Vila Velha

Your browser does not support the video tag.

Uma carreta-cegonha que transportava três vans pegou fogo no final da manhã desta quarta-feira (19) próximo ao Terminal de São Torquato, em Vila Velha . O motorista da carreta ainda conseguiu salvar duas vans antes que o fogo atingisse os veículos.

A carreta ainda estava em movimento quando deu um estouro e o cavalinho - parte da frente da carreta onde fica o motor e a cabine do motorista - começou a pegar fogo.

O motorista José Carlos, que conduzia a carreta, contou para a reportagem da TV Gazeta que estava andando normal com o veículo quando começou uma fumaça preta. Ele parou a carreta e ainda tentou usar o extintor de incêndio, mas as chamas se espalharam rápido.

Van e carreta pegam fogo em Vila Velha

"Aconteceu tudo muito rápido, de repente começou a sair uma fumaça preta da carreta. Eu saí da cabine com um extintor, mas já não era possível apagar o fogo. uita gente me ajudou a tirar as cintas que seguravam as vans na carreta para eu tirar as vans, já que não consegui retirar o cavalinho da carreta. Já que ia perder o caminhão eu tentei salvar as vans. Foi um susto grande", descreveu o motorista da carreta, José Carlos.