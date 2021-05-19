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Prejuízo

Carreta-cegonha transportando vans pega fogo em Vila Velha

Motorista conseguiu salvar dois veículos que estava transportando. O terceiro ficou destruído

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 12:12

Publicado em 

19 mai 2021 às 12:12
Uma carreta-cegonha que transportava três vans pegou fogo no final da manhã desta quarta-feira (19) próximo ao Terminal de São Torquato, em Vila Velha. O motorista da carreta ainda conseguiu salvar duas vans antes que o fogo atingisse os veículos.
A carreta ainda estava em movimento quando deu um estouro e o cavalinho - parte da frente da carreta onde fica o motor e a cabine do motorista - começou a pegar fogo.
O motorista José Carlos, que conduzia a carreta, contou para a reportagem da TV Gazeta que estava andando normal com o veículo quando começou uma fumaça preta. Ele parou a carreta e ainda tentou usar o extintor de incêndio, mas as chamas se espalharam rápido.

Van e carreta pegam fogo em Vila Velha

"Aconteceu tudo muito rápido, de repente começou a sair uma fumaça preta da carreta. Eu saí da cabine com um extintor, mas já não era possível apagar o fogo. uita gente me ajudou a tirar as cintas que seguravam as vans na carreta para eu tirar as vans, já que não consegui retirar o cavalinho da carreta. Já que ia perder o caminhão eu tentei salvar as vans. Foi um susto grande", descreveu o motorista da carreta, José Carlos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou as chamas já haviam destruído a van e também a carreta. O trânsito na região foi fechado pelos bombeiros para afastar as pessoas do local do incêndio. O local fica nas proximidades do terminal do Transcol de São Torquato.

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