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Com 40 litros de óleo

Fritadeira pega fogo em lanchonete de Barra de São Francisco

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a estrutura da edificação não foi afetada e não há feridos. O local foi isolado

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 11:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 mai 2021 às 11:15
Incêndio atinge fritadeira com 40 litros de óleo em lanchonete de Barra de São Francisco
Incêndio em lanchonete de Barra de São Francisco Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Uma lanchonete pegou fogo na manhã desta terça-feira (18), no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma fritadeira com aproximadamente 40 litros de óleo estava em chamas. Ninguém ficou ferido.
Imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte mostram uma grande quantidade de fumaça escura saindo da frente da lanchonete. Confira nas fotos abaixo:

Incêndio atinge lanchonete de Barra de São Francisco

De acordo com os Bombeiros, após chegarem ao local e constatarem a fumaça escura saindo das frestas da lanchonete, os militares, portando equipamento de proteção individual, iniciaram o trabalho de contenção das chamas, visando preservar a estrutura atingida e as que ficam ao redor.
As chamas atingiram uma fritadeira de grande porte que estava com aproximadamente 40 litros de óleo. Os militares realizaram o resfriamento, a contenção do incêndio e retiraram o equipamento e dois recipientes de gás de cozinha do local.
A lanchonete foi isolada e, segundo os Bombeiros, a estrutura da edificação não foi afetada, mas o incêndio danificou o forro de gesso, as pinturas das paredes, geladeiras, alimentos, objetos e equipamentos diversos.

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