Fritadeira pega fogo em lanchonete de Barra de São Francisco

Incêndio em lanchonete de Barra de São Francisco Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte mostram uma grande quantidade de fumaça escura saindo da frente da lanchonete. Confira nas fotos abaixo:

Incêndio atinge lanchonete de Barra de São Francisco

De acordo com os Bombeiros, após chegarem ao local e constatarem a fumaça escura saindo das frestas da lanchonete, os militares, portando equipamento de proteção individual, iniciaram o trabalho de contenção das chamas, visando preservar a estrutura atingida e as que ficam ao redor.

As chamas atingiram uma fritadeira de grande porte que estava com aproximadamente 40 litros de óleo. Os militares realizaram o resfriamento, a contenção do incêndio e retiraram o equipamento e dois recipientes de gás de cozinha do local.