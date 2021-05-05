Carreta carregada com granito tomba em rodovia de Ecoporanga

Uma carreta carregada com um bloco de granito tombou na rodovia ES 320, em Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi socorrido e levado para um hospital.
O acidente ocorreu por volta das 13h, nas proximidades de uma fazenda da região. O motorista estava sozinho e ficou ferido. O homem de 39 anos foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado para o hospital da cidade.
As causas do acidente, o nome da vítima e o estado de saúde não foram informados.