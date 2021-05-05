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Carreta carregada com granito tomba em rodovia de Ecoporanga

O motorista estava sozinho e ficou ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado para o hospital da cidade

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:05

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 mai 2021 às 17:05
Carreta se envolveu em acidente em Ecoporanga
Carreta se envolveu em acidente em Ecoporanga Crédito: Leitor / A Gazeta
Uma carreta carregada com um bloco de granito tombou na rodovia ES 320, em Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi socorrido e levado para um hospital.
O acidente ocorreu por volta das 13h, nas proximidades de uma fazenda da região. O motorista estava sozinho e ficou ferido. O homem de 39 anos foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado para o hospital da cidade.
As causas do acidente, o nome da vítima e o estado de saúde não foram informados.

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