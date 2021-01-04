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Acidente

Carreta capota às margens da BR 262, em Domingos Martins

Três pessoas ficaram feridas após capotamento na altura do quilômetro 37 da rodovia, na manhã desta segunda-feira (4)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 jan 2021 às 16:26

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:26

Caminhão capota às margens da BR 262, em Domingos Martins Crédito: Leitor de A Gazeta
Três pessoas ficaram feridas depois de uma carreta capotar às margens da BR 262, no final da manhã desta segunda-feira (4), na Zona Rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. As informações foram passadas pelo Corpo de Bombeiros, que participou do resgate.
O motorista e a carona do veículo foram socorridos por uma ambulância que passava pelo local, no momento do acidente. O estado de saúde deles não foi informado. Já a terceira vítima, uma mulher que estava com fraturas na costela e no braço, foi levada para um hospital do município pelos militares.
Bombeiros resgataram uma das vítimas do capotamento; outras duas pessoas também ficaram feridas Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Ainda de acordo com os bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 11h35. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 37 da rodovia. A dinâmica do acidente não foi revelada, mas informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que o veículo teria saído da pista, após o motorista perder o controle da direção.

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