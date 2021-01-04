Cerco inteligente, creches e leitos: os investimentos previstos para 2021

Cerco Inteligente de Segurança, que já funciona em Vitória, será ampliado para todo o Estado Crédito: Carlos Antolini

Após um ano marcado por mudanças na Saúde e na Educação, provocadas pela pandemia do coronavírus , e aumento do número de homicídios no Espírito Santo, que impactaram a Segurança Pública, 2021 se inicia com a promessa de grandes investimentos nessas três áreas.

São obras que vão possibilitar a construção e ampliação de creches, escolas e hospitais, que também ganharão novos leitos, além da implantação de recursos tecnológicos para o funcionamento de um cerco inteligente, com identificação de veículos roubados, tanto na Grande Vitória e quanto no interior.

Muitos dos investimentos estão previstos no plano Espírito Santo - Convivência Consciente , desenvolvido pelo governo do Estado e entidades ligadas ao setor produtivo, com o objetivo de retomar a economia capixaba, tão afetada pela pandemia, nos próximos anos.

Ao todo, devem ser aplicados R$ 32,9 bilhões de recursos públicos e privados em obras que vão gerar 100 mil postos de trabalho. Além da Educação, Saúde e Segurança, a área da Infraestrutura será umas das principais contempladas, o que irá impulsionar a economia capixaba. O secretário de Desenvolvimento (Sedes), Marco Kneip, explica que o projeto representa uma grande colisão de forças entre os setores público e privado.

"Esse valor de R$ 32,9 bilhões é para investimentos que terão início até 2022. Do Estado serão R$ 8 bilhões, R$ 1,3 bilhão do governo federal e do setor privado serão mais de R$ 20 bilhões. São expansões e construções de porto, fábricas. Desses mais de R$ 20 bilhões do setor privado, R$ 16 bilhões serão destinados a projetos de infraestrutura. O objetivo é estimular o desenvolvimento econômico do Estado, auxiliando a retomada da economia, para um crescimento robusto e duradouro", detalhou.

EDUCAÇÃO: NOVAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL E CRECHES

Um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) devido ao fechamento de escolas, a educação está entre os desafios do plano Espírito Santo - Convivência Consciente. Veja as obras prometidas abaixo:

Totalizar 93 escolas de tempo integral;



Construção, reconstrução, reforma e obras de grande porte em 40 escolas;



Construção, reconstrução e reforma de quadras em 42 escolas;



Ampliação e construção em 40 creches.



Em um ano onde educadores, alunos e responsáveis vão precisar correr atrás do tempo perdido, a promessa é que, até o final de 2021, haja um total 93 escolas em tempo integral funcionando no Estado. Atualmente são 62 colégios nesse modelo. Ou seja, ano que vem o plano é construir mais 31 novas unidades, de acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

"As escolas de tempo integral aqui no Espírito Santo são importantes porque proporcionam a ampliação da jornada diária de cada aluno, além da inclusão de metodologias diferenciadas para trabalhar o currículo acadêmico. Isso é considerável, principalmente neste momento, em que uma das consequências principais da pandemia é, exatamente, a perda da aprendizagem. As obras, por si só, não resolvem os desafios na educação, mas são complementares nessa política, junto de profissionais adequados e uma carga horária com metodologia diferenciada para desenvolver com alunos", explicou.

Investimento em Educação resultarão em mais vagas em escolas a partir de 2021 Crédito: Fernando Madeira

Para que seja possível concluir as obras, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem um planejamento de investimento de cerca de meio bilhão de reais. Segundo o secretário, esse é o maior programa de requalificação da rede física escolar que se tem notícias.

"Isso influencia a aprendizagem e valorização do professor. Porque é difícil dar aula e ter uma metodologia qualificada com o conjunto físico danificado. Para algumas obras de grande porte, estamos considerando valores superiores a R$ 2 milhões. Pode parecer muito dinheiro para uma pessoa física, mas para a obra de uma escola não é tanto quanto parece. Também faremos obras menores e igualmente importantes, como em banheiros e em 42 quadras, que são fundamentais", disse.

Através do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES), que é um programa com adesão dos municípios para o fortalecimento do ensino infantil e fundamental, 40 creches serão ampliadas ou construídas. O secretário adiantou, por exemplo, que um dos bairros beneficiados será Jardim Camburi, na capital, que é considerado o mais populoso do Estado.

"Considerando que o ciclo da alfabetização inclui uma série de cuidados e que ainda temos uma grande carência de vagas em creches, temos essa meta a cumprir. Metas como formação de professores, materiais didáticos, construção, reforma e ampliação desses equipamentos escolares, que dificilmente os municípios conseguiriam sozinhos, com os próprios recursos. Em Jardim Camburi, onde há essa carência, por exemplo, posso adiantar que haverá a construção de uma creche novinha em um grande terreno, que fica mais para o final do bairro. Em outros lugares, vamos melhorar, às vezes ampliando, creches que já existem".

SAÚDE: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS

Para a área da Saúde, que passou por grandes desafios para traçar estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus no ano 2020, há a promessa de ampliações, reformas e construções de hospitais. Confira a programação abaixo:

Ampliação da Maternidade de São Mateus;



Construção do Hospital Geral de Cariacica;



Conclusão do Hospital São Lucas (Bloco 4 e Blocos 5);



Construção do Novo Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares;



Ampliação, reforma e funcionamento do Hospital Estadual de Atenção Clínica;



Reforma e adequação do Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF);



Ampliação de 147 novos leitos do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves;



Construção do CAPS de Vila Velha (Jabaeté) e do CAPS de Linhares (Planalto);



Reforma e adequação para expansão de leitos de UTI no Hospital Unidade Integrada de Jeronimo Monteiro;



Reforma e adequação para expansão de leitos: Hospital Estadual Dório Silva (HEDS), Hospital Estadual Atenção Clínica (HEAC), Hospital Estadual Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), Hospital Estadual Estadual de Vila Velha (HEVV), Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, Hospital Geral de Linhares (HGL) e Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA).



Sobre a ampliação da Maternidade de São Mateus o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que o local será inaugurado em 2021, evitando que crianças continuem sendo transferidas para o Hospital de Colatina. No mesmo município, haverá a construção do Novo Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares.

"Essa construção faz parte da proposta de atualização da rede materno-infantil do Espírito Santo. Temos dentro do planejamento estratégico do governo, o desafio de recompor as estruturas muito antigas de hospitais do Estado. Em outros lugares, como em São Mateus, há a necessidade de ser construído um novo Hospital Roberto Silvares, com complexo de saúde, ambulatório e mais 200 leitos, entre outros, para esse novo ciclo histórico capixaba", comentou.

Além do Norte do Estado, há também o planejamento da construção do Hospital Geral de Cariacica, na Grande Vitória. No local, o secretário afirma que pretende substituir as paredes de placas de amianto por alvenaria. A expectativa é que a atual maternidade do município seja transferida para o novo hospital, possibilitando maior capacidade de atendimento e mais humanização.

"A licitação é de R$ 140 milhões para serem investidos em várias obras, seja para revitalizar um telhado, a parte hidráulica ou elétrica, por exemplo, para que esses hospitais sejam mais acolhedores para pacientes e profissionais da saúde. Assim, o fluxo fica mais organizado. A unidade de Cariacica vai recompor a capacidade de atender a Grande Vitória", explicou.

Investimentos na Saúde incluem novos hospitais e mais leitos Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Entre as obras de conclusão está a do Hospital São Lucas, em Vitória. Nésio explica que as áreas de investimento são: o Bloco 4, ala de UTI que deve ser inaugurada em janeiro de 2021, contando com áreas de enfermaria, repouso e anestésico. Além do Bloco 5, que é a parte do estacionamento. Também haverá realocações internas.

"Logo no início de janeiro, as áreas internas serão readequadas para que possam ser ampliadas a capacidade internação, tanto em enfermarias, quanto em sala de observação. Além disso, duas alas cirúrgicas que estão sendo utilizadas para exames complementares, como endoscopia, serão readequadas e transferidas para o Jayme dos Santos Neves. Com isso, iremos ampliar essas duas salas cirúrgicas para atender pacientes necessitando de cirurgias. Isso tudo com realocação interna", disse.

Outra promessa é ampliação, reforma e funcionamento do Hospital Estadual de Atenção Clínica, onde está prevista ampliação da capacidade de leitos para pacientes clínicos, de maior complexidade, e também para pacientes de cuidados prolongados, totalizando cerca de 90 leitos ampliados.

"Já o Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF), em Vila Velha, já passou por algumas adequações em 2020, aumentando de sete para 17 leitos de UTIs, e a capacidade de realizações de cirurgia dobrou em comparação a 2018. Temos ainda a obra na caixa d'água, telhado, hidráulica e elétrica da unidade que estavam muito comprometidas. A proposta é redesenhar o pronto-socorro, que hoje é muito pequeno, e melhorar a capacidade de demanda", afirmou.

Já com a ampliação de 147 novos leitos do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha, o secretário afirma que a unidade irá se transformar em um dos maiores materno-infantis do país. Sobre construção do CAPS de Vila Velha (Jabaeté) e em Linhares (Planalto), o secretário conta que as obras já estão em andamento.

A lista de reforma e adequação segue com a expansão de leitos de UTI no Hospital Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro, que hoje é considerado de pequeno porte e poderá passar para médio porte; e expansão de leitos nos hospitais estaduais Dório Silva (HEDS), Atenção Clínica (HEAC), Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), Vila Velha (HEVV), Infantil Nossa Senhora da Glória, Jayme dos Santos Neves, Geral de Linhares (HGL) e Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA).

"O Jayme, por exemplo, deve incorporar à estrutura dele a Maternidade de Serra, deve preservar pelo menos 150 leitos que chegaram com a pandemia, triplicando a capacidade de atender pacientes graves da unidade", finalizou.

SEGURANÇA: REFORMAS E INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

Já na área da Segurança, os projetos incluem reforma em mais de 20 Companhias Independentes da Polícia Militar, batalhões, delegacias e Ciodes. A ideia é possibilitar a melhora e ampliação do atendimento à população. Veja lista completa abaixo:

Reimplantação do Batalhão de Missões Especiais (BME) em Cariacica;

Construção e Implantação do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres;



Implantação de 10 postos avançados dos Bombeiros;



Implantação do cerco inteligente na Grande Vitória e no interior do Estado;



Construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha;



Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC Masculina de Cachoeiro de Itapemirim;



Construção da Unidade Padrão de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Serra (2ªCia/6ºBBM);



Reforma em mais de 20 cias, batalhões e delegacias;



Reforma e ampliação do Ciodes.



O secretário estadual da Segurança Pública Alexandre Ramalho contou que um dos projetos estratégicos do governo é a reimplantação do Batalhão de Missões Espaciais (BME) em Cariacica. Atualmente, há uma Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).

"Com a volta do BME, teríamos mais policiais militares, convocando PMs da reserva para que possam trabalhar na área administrativa ou operacionais dos batalhões, que poderão ceder policiais para completar o efeito Companhia e transformar em BME", explicou.

Ramalho completou que serão R$ 56 milhões investidos em tecnologia e infraestrutura, beneficiando a criação de um Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres para gerenciar as ações do Corpo de Bombeiros. "Será um grande centro, com operadores, bombeiros e Defesa Civil analisado imagens dos municípios em tempo real. Haverá uma sala de decisão, um centro de análise de todas as providências adotadas em caso de grandes catástrofes naturais", contou.

Casas construídas em área de risco, em Vitória: governo vai investir em Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres Crédito: Vitor Jubini

O secretário também falou sobre a implantação de 10 Postos Avançados dos Bombeiros nas cidades de Iúna, Castelo, Marataízes, Baixo Guandu, São Gabriel da Palha, Afonso Cláudio, Mimoso do Sul, Pedro Canário, Ecoporanga e Santa Teresa. Nesses pontos, serão atendidas demandas emergenciais. O secretário completa, ainda, que há a promessa de construções de penitenciárias a serem tocadas pela Secretaria de Justiça.

"Também estamos em processo de licitação para colocar cerco inteligente na Grande Vitória e no interior do Estado, que vai funcionar por meio de câmeras com algoritmos inteligentes para identificar veículos furtados e roubados. Esse sistema será integrado entre as polícias e o Detran", disse. O modelo já funciona hoje na Capital.