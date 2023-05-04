Carga com 12 toneladas de herbicida cai em rio no Sul do Espírito Santo

Carga de 12 toneladas de herbicida cai em rio no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução/ Blog Alan Gonçalves

Uma carga de 12 toneladas de herbicida foi parar dentro da água após o caminhão, que transportava a carga, tombar na Rodovia ES 297, sentido Ponte do Itabapoana x BR 101, na noite da última segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar , o veículo bateu na mureta de proteção da rodovia em Bom Jesus do Norte e ficou submerso.

De acordo com a polícia, a equipe localizou o caminhão a aproximadamente 20 metros à dentro da água, quase coberto por completo. O motorista já havia sido retirado do veículo por populares e relatou que seguia pela Rodovia ES 297, sentido Ponte do Itabapoana x BR 101, quando na altura do rio, se deparou com uma carreta, que trafegava no sentido contrário e avançando a faixa.

Para não bater de frente, o motorista do caminhão contou que desviou para o acostamento, porém colidiu na contenção e posteriormente caiu no rio com o veículo. O homem recusou atendimento médico, pois afirmou que não sofreu nenhuma lesão.

Questionado pelos militares sobre a carga do caminhão, ele disse ser der herbicida. O material foi saqueado por populares que, através de um barco, entraram no rio e subtraíram grande parte das embalagens. O restante do produto químico ficou submerso juntamente com o caminhão. A seguradora foi acionada para guinchar o veículo e a carga.

Fiscalização

Após o fato, uma equipe de fiscalização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) esteve no local. Segundo o órgão, cerca de 12 toneladas de um herbicida agrícola foram parar na barragem da hidroelétrica Pedra do Garrafão. A carga estava fracionada em frascos e sacos plásticos de 5 kg, que boiaram e foi toda saqueada.

Apesar de atingir a água, o órgão afirma que não ocorreu vazamento que pudesse causar morte de peixes. Por segurança, o Iema, com apoio da Defesa Civil, pediu a paralisação de captação de água e pesca até a conclusão dos trabalhos de limpeza e remoção.