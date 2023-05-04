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Bairro Novo Horizonte

Acidente com moto em avenida deixa um morto e um ferido na Serra

Motociclista seguia pela Avenida Industrial quando perdeu controle e desceu um barranco próximo à ES 010; um dos ocupantes foi socorrido em estado gravíssimo nesta quinta (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2023 às 09:46

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 09:46

Rabecão da Polícia Civil, praticamente ao lado de onde as vítimas ficaram caídas após o acidente na Serra
Rabecão da Polícia Civil, praticamente ao lado de onde as vítimas ficaram caídas após o acidente na Serra Crédito: Kaique Dias
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após se envolverem em um acidente de moto na saída do bairro Novo Horizonte, na Serra. Um dos ocupantes morreu no local, que fica às margens da Avenida Industrial, enquanto o outro foi socorrido em estado gravíssimo, ainda na manhã desta quinta-feira (4).
De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o motociclista perdeu a direção do veículo e caiu em uma área de vegetação, perto da ES 010. Até o momento, nenhuma das vítimas foi identificada e não se sabe se a morte é do carona ou do condutor.
Inconsciente, uma das vítimas foi levada ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, que também fica no município. O corpo de um homem foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Por volta das 9h15, a moto já estava sendo retirada do local por um caminhão-guincho.
Sem querer gravar entrevista, o dono de um terreno da região, que não quis ser identificado, contou que acidentes são comuns naquele ponto. Segundo ele, carros e outras motos já caíram naquela área de vegetação. Uma cerca estaria quebrada justamente devido a essas ocorrências.
Em nota, a Polícia Civil informou que foi acionada por volta de 6h desta quinta-feira (4) para atender o "capotamento fatal" na Serra. O corpo do homem vai ser examinado e liberado a familiares. Já a moto foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

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