Acidente com moto em avenida deixa um morto e um ferido na Serra

Rabecão da Polícia Civil, praticamente ao lado de onde as vítimas ficaram caídas após o acidente na Serra Crédito: Kaique Dias

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após se envolverem em um acidente de moto na saída do bairro Novo Horizonte, na Serra . Um dos ocupantes morreu no local, que fica às margens da Avenida Industrial, enquanto o outro foi socorrido em estado gravíssimo, ainda na manhã desta quinta-feira (4).

De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o motociclista perdeu a direção do veículo e caiu em uma área de vegetação, perto da ES 010. Até o momento, nenhuma das vítimas foi identificada e não se sabe se a morte é do carona ou do condutor.

Inconsciente, uma das vítimas foi levada ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, que também fica no município. O corpo de um homem foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Por volta das 9h15, a moto já estava sendo retirada do local por um caminhão-guincho.

Sem querer gravar entrevista, o dono de um terreno da região, que não quis ser identificado, contou que acidentes são comuns naquele ponto. Segundo ele, carros e outras motos já caíram naquela área de vegetação. Uma cerca estaria quebrada justamente devido a essas ocorrências.