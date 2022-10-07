Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parcialmente esmagadas

Caminhão vira e duas pessoas ficam presas nas ferragens em Alfredo Chaves

A vítima de 18 anos teve lesões graves e precisou ser levada de helicóptero para um hospital de Vitória. Já o outro ocupante, de 32 anos, foi atendido em um hospital da região

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 15:52

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 out 2022 às 15:52
Um caminhão tombou em um barranco e dois homens, de 18 e 32 anos, ficaram presos nas ferragens do veículo.  O acidente ocorreu nesta sexta-feira (7), no distrito de Crubixá, em Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), os dois estavam sendo parcialmente esmagados, até a chegada do socorro.
A vítima de 18 anos precisou ser levada pelo helicóptero da Notaer para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Ela teve lesões graves no quadril e também nas costelas.
De acordo com o Núcleo, como o jovem teve a região abdominal (barriga) esmagada, é provável que ele tenha sofrido lesões internas devido ao peso ao qual submetido.
Caminhão tomba em barranco e duas pessoas ficam presas sob o veículo em Alfredo Chaves
Uma vítima do acidente de Alfredo Chaves precisou ser resgatada pelo helicóptero do Notaer Crédito: Divulgação \ Notaer
Já o homem de 32 anos quebrou a perna. Ele foi socorrido para um hospital da região, porém uma transferência para a Capital não está descartada, caso o quadro clínico fique mais grave do que o avaliado inicialmente.
Além do Notaer, a ocorrência também foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dos fois homens acidentados não foi informado à reportagem de A Gazeta.

Veja Também

Suspeitos de trabalho escravo e receptação são presos em Alfredo Chaves

Homem morre afogado ao consertar bomba em lagoa de Alfredo Chaves

Vídeo: bombeiros salvam cadela em local de difícil acesso em Alfredo Chaves

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Alfredo Chaves Samu Região Serrana Notaer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados