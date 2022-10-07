Caminhão vira e duas pessoas ficam presas nas ferragens em Alfredo Chaves

Um caminhão tombou em um barranco e dois homens, de 18 e 32 anos, ficaram presos nas ferragens do veículo. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (7), no distrito de Crubixá, em Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), os dois estavam sendo parcialmente esmagados, até a chegada do socorro.
A vítima de 18 anos precisou ser levada pelo helicóptero da Notaer para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Ela teve lesões graves no quadril e também nas costelas.
De acordo com o Núcleo, como o jovem teve a região abdominal (barriga) esmagada, é provável que ele tenha sofrido lesões internas devido ao peso ao qual submetido.
Já o homem de 32 anos quebrou a perna. Ele foi socorrido para um hospital da região, porém uma transferência para a Capital não está descartada, caso o quadro clínico fique mais grave do que o avaliado inicialmente.
Além do Notaer, a ocorrência também foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dos fois homens acidentados não foi informado à reportagem de A Gazeta.