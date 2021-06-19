Caminhão tomba e motorista fica ferido em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão tombou no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, às 20h53 desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pelas redes sociais do Corpo de Bombeiros, que informou que o veículo estava carregado de granito. De acordo com a corporação, o motorista ficou ferido e foi socorrido pela equipe do caminhão e do resgate. O nome do motorista não foi divulgado.
Os Bombeiros informaram que o acidente aconteceu em frente à Selita, na Av. Aristídes Campos. A reportagem de A Gazeta recebeu vídeos que mostram o caminhão tombado. Nas imagens, é possível ver que pedaços de granito ficaram espalhados pela rua.
Na manhã deste sábado (19), comerciantes do local relataram à reportagem de A Gazeta que a via foi limpa durante a madrugada e o trânsito está fluindo normalmente.