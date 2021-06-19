Caminhão tomba e motorista fica ferido em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão tombou no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta (18)

18/06 às 20h53min - Capotamento: Caminhão / Cachoeiro de Itapemirim/Basileia, em frente à Selita, Caminhão carregando granito tombou em via pública deixando motorista ferido. Ocorrência atendida pela equipe do caminhão e do resgate. #193ES

Os Bombeiros informaram que o acidente aconteceu em frente à Selita, na Av. Aristídes Campos. A reportagem de A Gazeta recebeu vídeos que mostram o caminhão tombado. Nas imagens, é possível ver que pedaços de granito ficaram espalhados pela rua.