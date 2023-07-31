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Caminhão desgovernado quase atropela homem em Ecoporanga

Cena foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento no último sábado (29); veículo só parou após atingir o muro de uma casa

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 16:22

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

31 jul 2023 às 16:22
Uma cena surpreendente foi registrada por câmeras de videomonitoramento no último sábado (29), no Centro da cidade de Ecoporanga, no Noroeste do Estado. Um homem quase foi atropelado por um caminhão, que só parou após atingir o muro de uma casa. Apesar da colisão, o motorista do veículo não ficou ferido. 
Nas imagens enviadas à reportagem, é possível observar que o caminhão, desgovernado, passa por cima de uma calçada e quase atropela o homem que passava pelo local. Segundo o Tenente Menezes, da Polícia Militar de Barra de São Francisco, o veículo pertence a um supermercado que fica localizado no Centro da cidade. 
A reportagem entrou em contato com o supermercado informado pelo policial. Segundo o proprietário do local, o acidente aconteceu após o motorista agarrar o pé no acelerador. Ao tentar desviar do homem, o caminhão acabou colidindo contra o muro de uma casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 

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