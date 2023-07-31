Caminhão carregado com madeira tomba na Serra do Limoeiro em Itarana

Um caminhão carregado de toras de madeira tombou na Serra do Limoeiro, localizada na zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31), após o motorista perder o controle da direção. Segundo a Polícia Militar, o condutor e um passageiro que estavam no veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A PM informou que, após sair da pista, o caminhão bateu em um barranco. A ocorrência está em andamento e não há mais detalhes para serem divulgados no momento, segundo a corporação.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas afirmou, por nota, que não precisou atuar no caso porque não havia vítima presa às ferragens e o Samu já estava a caminho para o atendimento. A reportagem de A Gazeta não teve mais informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas.