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Acidente

Caminhão carregado com madeira tomba na Serra do Limoeiro em Itarana

Segundo a PM, duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas por ambulâncias do Samu; veículo tombou após o motorista perder controle da direção e bater em um barranco

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 13:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jul 2023 às 13:30
Toras de madeira caíram na estrada após acidente em Itarana
Toras de madeira caíram na estrada após acidente em Itarana Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um caminhão carregado de toras de madeira tombou na Serra do Limoeiro, localizada na zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31), após o motorista perder o controle da direção. Segundo a Polícia Militar, o condutor e um passageiro que estavam no veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A PM informou que, após sair da pista, o caminhão bateu em um barranco. A ocorrência está em andamento e não há mais detalhes para serem divulgados no momento, segundo a corporação.
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas afirmou, por nota, que não precisou atuar no caso porque não havia vítima presa às ferragens e o Samu já estava a caminho para o atendimento. A reportagem de A Gazeta não teve mais informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas.

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