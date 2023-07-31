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Cliente flagra pombos bicando alimentos dentro de supermercado em Cariacica

Mulher filmou momento em que os pombos circulavam corredor e sobre produtos de um supermercado, localizado dentro de um shopping em Cariacica

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 11:56
Vários pombos foram vistos voando e bicando produtos nos corredores de um supermercado que fica dentro de um shopping em Cariacica, na Grande Vitória, no último domingo (30). Em um vídeo é possível ver os animais no meio do corredor e outros em cima da pilha de mercadorias.
A pessoa que fez o vídeo, que preferiu não ser identificada, narra o momento que pelo menos dois pombos saem voando de uma pilha de mercadorias para a outra.
"Para não parecer que é brincadeira... Sim, galera, isso é um pombo. Eles estão bicando os cereais ali em cima. Aí a gente compra tudo furado e acha que foi alguma coisa do transporte", narrou a mulher no vídeo.
Ainda conforme a mulher, essa não foi a primeira vez que ela encontrou os animais circulando pelo supermercado. O vídeo foi feito no domingo, mas em outro dia na mesma semana ela também viu os animais no local.
A mulher contou à reportagem que procurou o fiscal e o gerente do supermercado para relatar o problema, mas que o fiscal apenas comentou que é um problema antigo do local. Já o gerente disse que o supermercado estaria procurando formas para resolver a situação, mas não informou para a cliente a forma ou quando seria feito.
Como cliente que frequenta o supermercado, a mulher disse estar preocupada com a existência dos pombos por lá. A reportagem entrou em contato com o supermercado, que informou que está apurando o caso. O shopping onde fica o estabelecimento também foi procurado e disse que vai verificar a situação.
*Com informações do g1ES

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