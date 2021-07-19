BR 101 é liberada após dois acidentes com interdição em Ibiraçu

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as primeiras interdições, feitas de forma parcial, tiveram início na madrugada desta segunda (19), por volta de 1h30. Às 3h30, o trecho do quilômetro 219 foi liberado. Já às 4h20 a pista precisou ser totalmente interditada, nos dois sentidos do quilômetro 223, para remoção do veículo e limpeza total da pista.