BR 101 é liberada após dois acidentes com interdição em Ibiraçu

Dois acidentes interditaram totalmente a BR 101 em Ibiraçu, no norte do Estado. As colisões, uma no quilômetro 219 e outra no quilômetro 223, aconteceram no fim da noite deste domingo (18). Não há informações sobre vítimas ou feridos. A pista foi totalmente liberada no início da manhã desta segunda-feira (19), por volta das 6h10 e, por isso, um longo congestionamento se formou no local.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as primeiras interdições, feitas de forma parcial, tiveram início na madrugada desta segunda (19), por volta de 1h30. Às 3h30, o trecho do quilômetro 219 foi liberado. Já às 4h20 a pista precisou ser totalmente interditada, nos dois sentidos do quilômetro 223, para remoção do veículo e limpeza total da pista.
A última atualização, feita às 6h20, informa que o trecho foi liberado após o trabalho de limpeza da pista. Confira o aviso da PRF:
A reportagem entrou em contato com a Eco101, concessionária que administra a via, para mais informações sobre o acidente. A matéria será atualizada com a resposta.