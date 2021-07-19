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Congestionamento

BR 101 é liberada após dois acidentes com interdição em Ibiraçu

De acordo com a PRF, trecho precisou ser totalmente interditado para retirada do veículo acidentado e limpeza da pista

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 06:40

Publicado em 

19 jul 2021 às 06:40
Interdição na BR 101 após acidente causa congestionamento de quilômetros entre Ibiraçu e Fundão
Interdição na BR 101 após acidente causou congestionamento de quilômetros entre Ibiraçu e Fundão Crédito: Reprodução / Google
Dois acidentes interditaram totalmente a BR 101 em Ibiraçu, no norte do Estado. As colisões, uma no quilômetro 219 e outra no quilômetro 223, aconteceram no fim da noite deste domingo (18). Não há informações sobre vítimas ou feridos. A pista foi totalmente liberada no início da manhã desta segunda-feira (19), por volta das 6h10 e, por isso, um longo congestionamento se formou no local.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as primeiras interdições, feitas de forma parcial, tiveram início na madrugada desta segunda (19), por volta de 1h30. Às 3h30, o trecho do quilômetro 219 foi liberado. Já às 4h20 a pista precisou ser totalmente interditada, nos dois sentidos do quilômetro 223, para remoção do veículo e limpeza total da pista.
Acidente entre caminhão de madeira e dois carros na BR 101, em frente ao Mosteiro, em Ibiraçu
Acidente entre caminhão de madeira e dois carros na BR 101, em frente ao Mosteiro Zen, em Ibiraçu Crédito: André Rodrigues
A última atualização, feita às 6h20, informa que o trecho foi liberado após o trabalho de limpeza da pista. Confira o aviso da PRF:
A reportagem entrou em contato com a Eco101, concessionária que administra a via, para mais informações sobre o acidente. A matéria será atualizada com a resposta. 
Carro capota após acidente na BR 101
Carro capota apos acidente na BR 101 Crédito: André Rodrigues

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