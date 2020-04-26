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Atenção na BR 262

Barreira cai e interdita o acostamento da BR 262, em Domingos Martins

A interdição é próxima a entrada do distrito de Biriricas, no sentido Vitória. Motorista deve redobrar a atenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 14:53

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 14:53

Data: 05/03/2020 - ES - Domingos Martins - Trecho da BR - 262, km 29, Domingos Martins, onde houve deslizamento causado pelas chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Domingos Martins: Motorista precisa redobrar a atenção próximo a entrada de Biriricas, onde uma queda de barreira interdita o acostamento Crédito: Ricardo Medeiros
O motorista que trafega pela Região Serrana precisa redobrar a atenção no KM 35 da BR 262, em Domingos Martins, onde uma queda de barreira interdita o acostamento da rodovia. A interdição é próxima a entrada do distrito de Biriricas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a barreira caiu por volta das 11 horas deste domingo (26) e obstruiu todo o acostamento no sentido Domingos Martins-Vitória. O motorista deve redobrar a atenção à sinalização.
Ainda segundo a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já foi acionado para fazer a limpeza da via. 

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