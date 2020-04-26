Barreira cai e interdita o acostamento da BR 262, em Domingos Martins

O motorista que trafega pela Região Serrana precisa redobrar a atenção no KM 35 da BR 262, em Domingos Martins, onde uma queda de barreira interdita o acostamento da rodovia. A interdição é próxima a entrada do distrito de Biriricas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a barreira caiu por volta das 11 horas deste domingo (26) e obstruiu todo o acostamento no sentido Domingos Martins-Vitória. O motorista deve redobrar a atenção à sinalização.
Ainda segundo a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já foi acionado para fazer a limpeza da via.