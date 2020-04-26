Barreira cai e interdita o acostamento da BR 262, em Domingos Martins

Domingos Martins: Motorista precisa redobrar a atenção próximo a entrada de Biriricas, onde uma queda de barreira interdita o acostamento

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a barreira caiu por volta das 11 horas deste domingo (26) e obstruiu todo o acostamento no sentido Domingos Martins-Vitória. O motorista deve redobrar a atenção à sinalização.