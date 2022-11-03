Árvore cai e bloqueia trecho da Rodovia Serafim Derenzi em Vitória

Uma árvore caiu e interditou totalmente um ponto da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na manhã chuvosa desta quinta-feira (3). Um vídeo enviado por leitor de A Gazeta mostra que um motociclista passa pela calçada, uma vez que o trecho asfaltado está totalmente ocupado pela árvore. O trecho bloqueado pela queda da árvore fica entre os bairros São Cristóvão e Santa Martha, nas proximidades do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do Espírito Santo.
Por volta das 9h, uma equipe da Prefeitura de Vitória foi ao local e desobstruiu a passagem. A prefeitura informou que, em caso de novas ocorrências, os moradores podem acionar a equipe por meio do Fala Vitória 156.
Atualização
03/11/2022 - 9:07
Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória fez a remoção da árvore que caiu e a via foi liberada para o tráfego de veículos. O texto foi atualizado.