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Transtorno

Árvore cai e bloqueia trecho da Rodovia Serafim Derenzi em Vitória

Fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (3). Trecho da rodovia onde árvore caiu fica entre os bairros São Cristóvão e Santa Martha. Ainda durante a manhã, trecho foi liberado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 nov 2022 às 08:51

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 08:51

Uma árvore caiu e interditou totalmente um ponto da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na manhã chuvosa desta quinta-feira (3). Um vídeo enviado por leitor de A Gazeta mostra que um motociclista passa pela calçada, uma vez que o trecho asfaltado está totalmente ocupado pela árvore. O trecho bloqueado pela queda da árvore fica entre os bairros São Cristóvão e Santa Martha, nas proximidades do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do Espírito Santo.
Queda de árvore na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória
Queda de árvore na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Por volta das 9h, uma equipe da Prefeitura de Vitória foi ao local e desobstruiu a passagem. A prefeitura informou que, em caso de novas ocorrências, os moradores podem acionar a equipe por meio do Fala Vitória 156.
Equipes da Prefeitura de Vitória foram ao local para retirada da árvore
Equipes da Prefeitura de Vitória foram ao local para retirada da árvore Crédito: Vitor Jubini

Atualização

03/11/2022 - 9:07
Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória fez a remoção da árvore que caiu e a via foi liberada para o tráfego de veículos. O texto foi atualizado.

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