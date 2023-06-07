Após mais de 11 horas, indígenas liberam rodovias no Norte do ES

Protesto provocou fila de veículos na ES 010, em Aracruz, Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As rodovias estaduais de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , começaram a ser liberadas no fim da tarde desta quarta-feira (7), por volta das 17h30, segundo a Polícia Militar . Durante o dia, quatro trechos das estradas ficaram interditadas em razão do protesto realizado por aldeias indígenas. Militares negociaram um acordo com os manifestantes para a desobstrução das vias.

As comunidades nativas da região iniciaram as manifestações logo cedo, por volta das 6h desta quarta (7). O trânsito foi impedido para veículos de empresas. Outros tipos de veículos tinham permissão para passar em intervalos de cerca de 30 minutos.

Ficaram interditadas:

ES 010: na altura da Aldeia Boa Esperança, próximo ao posto de trânsito da PM

na altura da Aldeia Boa Esperança, próximo ao posto de trânsito da PM ES 010: na altura da aldeia do Córrego do Ouro

na altura da aldeia do Córrego do Ouro ES 456 : na altura da Aldeia Irajá

: na altura da Aldeia Irajá ES 257: na altura da Aldeia Pau Brasil

Nesta quarta (7), os olhos das comunidades indígenas ficaram voltados para o Supremo Tribunal Federal (STF) , onde estava pautado para ser votado um caso que pode ter impacto no tema de demarcação de territórios. O caso em análise é de disputa de terras em Santa Catarina, que pode ter repercussão geral e valer para outros semelhantes. No entanto, houve pedido de vistas no processo e a decisão foi adiada.

Empresas apontam prejuízos

Em nota emitida pelo Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF) – que representa as federações das Indústrias (Findes), Comércio (Fecomércio), Agricultura (Faes), Transportes (Fetransportes) e o Espírito Santo em Ação –, os grupos manifestaram repúdio às interdições que ocorrem nas rodovias estaduais e também em trecho da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

“A Findes entrou na Justiça e conseguiu na noite de terça-feira (6) uma tutela antecipada que determina a abstenção de bloqueio das rodovias ES-010, ES-257, ES-445 e ES-456 e proíbe a paralisação de caminhões, carretas, ônibus e demais veículos”, diz trecho do posicionamento.