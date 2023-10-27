Após acidentes, DER-ES promete lombadas em avenida de Nova Venécia

Diante dos vários acidentes registrados na Avenida Guanabara, uma das mais movimentadas de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) prometeu instalar redutores de velocidade no trecho. A decisão foi tomada, segundo o órgão, após a vistoria de uma equipe técnica no local. Inicialmente, está prevista a instalação de três lombadas.
A avenida vinha recebendo inúmeras reclamações. Em 2021, moradores afirmaram para a reportagem de A Gazeta que o local não contava com sinalização adequada e que obras de melhoria na avenida estavam inacabadas.
No mesmo ano, o cruzamento localizado na avenida registrou três acidentes em apenas uma semana. Em um deles, o motociclista foi arremessado após colidir com um carro.
Procurado pela reportagem de A Gazeta na época, o então secretário municipal de Obras Josiel Maré Milanez informou que a administração havia solicitado que a empresa responsável pelas melhorias da avenida reforçasse a sinalização no local. Ele destacou ainda que as obras no trecho estavam em fase final e seriam concluídas nos meses seguintes.
Acidentes com mortes
Apesar da afirmação do secretário, em março de 2022, um jovem de 28 anos, identificado como Jefferson Athanazio dos Santos, morreu após a moto em que pilotava colidir com um carro na Avenida Guanabara.
Em setembro do mesmo ano, outro motociclista morreu após colidir com um carro no trecho. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo, um Hyundai Elantra, fugiu sem prestar socorro à vítima, um homem de 39 anos.
No início de outubro deste ano, uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento exato em que um motociclista bateu na traseira de outra moto na Avenida Guanabara. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.
O que diz o DER
Diante dos inúmeros acidentes e das reclamações de moradores, a reportagem procurou o DER no início de outubro, que informou, em nota, que estava em permanente diálogo com a Prefeitura de Nova Venécia e que enviaria uma equipe técnica ao local para fazer uma avaliação de possíveis melhorias no trecho – como, por exemplo, a instalação de redutores de velocidade.
Na tarde da última quarta-feira (25), o órgão comunicou que a equipe técnica vistoriou o local e constatou a necessidade da implantação de redutores de velocidade no trecho. Segundo o DER, Os modelos que serão instalados são as lombadas. "Inicialmente estão previstos a implantação de três dispositivos do tipo", informou.
Ainda de acordo com o DER, a instalação dos equipamentos está tramitando internamente no órgão e ainda não há prazo definido para a implantação.
A Prefeitura de Nova Venécia também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.