Após acidentes, DER-ES promete lombadas em avenida de Nova Venécia

A avenida vinha recebendo inúmeras reclamações. Em 2021, moradores afirmaram para a reportagem de A Gazeta que o local não contava com sinalização adequada e que obras de melhoria na avenida estavam inacabadas.

No mesmo ano, o cruzamento localizado na avenida registrou três acidentes em apenas uma semana . Em um deles, o motociclista foi arremessado após colidir com um carro.

Acidente deixou motociclista ferido em Nova Venécia; acidente aconteceu em maio de 2021 Crédito: Leitor | A Gazeta

Procurado pela reportagem de A Gazeta na época, o então secretário municipal de Obras Josiel Maré Milanez informou que a administração havia solicitado que a empresa responsável pelas melhorias da avenida reforçasse a sinalização no local. Ele destacou ainda que as obras no trecho estavam em fase final e seriam concluídas nos meses seguintes.

Acidentes com mortes

No início de outubro deste ano, uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento exato em que um motociclista bateu na traseira de outra moto na Avenida Guanabara. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

O que diz o DER

Diante dos inúmeros acidentes e das reclamações de moradores, a reportagem procurou o DER no início de outubro, que informou, em nota, que estava em permanente diálogo com a Prefeitura de Nova Venécia e que enviaria uma equipe técnica ao local para fazer uma avaliação de possíveis melhorias no trecho – como, por exemplo, a instalação de redutores de velocidade.

Na tarde da última quarta-feira (25), o órgão comunicou que a equipe técnica vistoriou o local e constatou a necessidade da implantação de redutores de velocidade no trecho. Segundo o DER, Os modelos que serão instalados são as lombadas. "Inicialmente estão previstos a implantação de três dispositivos do tipo", informou.

Ainda de acordo com o DER, a instalação dos equipamentos está tramitando internamente no órgão e ainda não há prazo definido para a implantação.