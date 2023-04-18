Adolescente morre após se envolver em acidente com moto em Alegre

Um adolescente de 17 anos morreu após sofrer um acidente de moto no distrito de Celina, em Alegre, na região Sul, na noite dessa segunda-feira (17). Segundo registro da Polícia Militar, quando chegaram ao local, a motocicleta já não estava mais na estrada.
De acordo com a polícia, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o adolescente não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
Segundo populares aos militares, o piloto teria, supostamente, se acidentado ao conduzir uma motocicleta que não estava no local. A polícia encontrou apenas algumas partes de carenagem e farol.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Alegre.