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Batida fatal

Adolescente morre após se envolver em acidente com moto em Alegre

Colisão foi registrado na noite desta segunda-feira (17). Ao chegar no local, a polícia encontrou apenas algumas partes de carenagem e farol da motocicleta

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 16:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 abr 2023 às 16:13
SML de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo foi encaminhado ao SML de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos
Um adolescente de 17 anos morreu após sofrer um acidente de moto no distrito de Celina, em Alegre, na região Sul, na noite dessa segunda-feira (17). Segundo registro da Polícia Militar, quando chegaram ao local, a motocicleta já não estava mais na estrada.
De acordo com a polícia, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o adolescente não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
Segundo populares aos militares, o piloto teria, supostamente, se acidentado ao conduzir uma motocicleta que não estava no local. A polícia encontrou apenas algumas partes de carenagem e farol.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Alegre.

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