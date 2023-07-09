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Em Meaípe

Adolescente dirige após festa, bate carro e morre em Guarapari

Igor Nascimento, de 17 anos, colidiu contra um poste na Avenida Antônio Rosa Nascimento, na manhã deste domingo (9); ele deixa um filho

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2023 às 09:36
Acidente em Meaípe, Guarapari: Igor Nascimento (destaque) morreu após colidir de carro contra um poste
Acidente em Meaípe, Guarapari: Igor Nascimento (destaque) morreu após colidir de carro contra um poste Crédito: Any Cometti e Acervo Pessoal
Um adolescente de 17 anos morreu após bater de carro contra um poste, na Avenida Antônio Rosa Nascimento, em Meaípe, Guarapari. O acidente ocorreu por volta das 5h30 deste domingo (9), depois de Igor Nascimento sair de uma festa dirigindo. 
Conforme informações da Polícia Militar e de familiares no local do acidente passadas para a repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o carro, um Kadett vermelho,  placas MQR-0505, era do próprio Igor, que havia saído à noite para a festa e, no momento da colisão, possivelmente retornava para casa. Ele perdeu o controle da direção e bateu no poste. 
Igor, que morava no bairro Condado e estava sozinho no carro, deixa um filho de apenas um ano e sete meses.
Polícia Militar foi acionada e sinalizou a pista para dar segurança ao tráfego de outros motoristas. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local para retirar o corpo e encaminhá-lo ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Outras informações foram solicitadas à assessoria da PM e da PC. Quando houver retorno para a demanda, este texto será atualizado. 

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