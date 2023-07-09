Adolescente dirige após festa, bate carro e morre em Guarapari

Um adolescente de 17 anos morreu após bater de carro contra um poste, na Avenida Antônio Rosa Nascimento, em Meaípe, Guarapari. O acidente ocorreu por volta das 5h30 deste domingo (9), depois de Igor Nascimento sair de uma festa dirigindo.
Conforme informações da Polícia Militar e de familiares no local do acidente passadas para a repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o carro, um Kadett vermelho, placas MQR-0505, era do próprio Igor, que havia saído à noite para a festa e, no momento da colisão, possivelmente retornava para casa. Ele perdeu o controle da direção e bateu no poste.
Igor, que morava no bairro Condado e estava sozinho no carro, deixa um filho de apenas um ano e sete meses.
A Polícia Militar foi acionada e sinalizou a pista para dar segurança ao tráfego de outros motoristas. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local para retirar o corpo e encaminhá-lo ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Outras informações foram solicitadas à assessoria da PM e da PC. Quando houver retorno para a demanda, este texto será atualizado.