Adolescente dirige após festa, bate carro e morre em Guarapari

Conforme informações da Polícia Militar e de familiares no local do acidente passadas para a repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o carro, um Kadett vermelho, placas MQR-0505, era do próprio Igor, que havia saído à noite para a festa e, no momento da colisão, possivelmente retornava para casa. Ele perdeu o controle da direção e bateu no poste.