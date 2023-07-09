Carreta com toras de madeira tomba e interdita a BR 101 em Conceição da Barra

Carreta transportando toras de madeira tomba e interdita a BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/PRF

Vitor Recla

Uma carreta bitrem carregada com toras de eucalipto tombou na BR 101, em Conceição da Barra, na manhã deste domingo (9). O acidente aconteceu por volta de 6h10, e deixou a pista totalmente interditada no km 44,8. O congestionamento chegou a atingir cerca de 3 km no local. Posteriormente, o tráfego seguiu em sistema pare e siga no trecho. Às 11h42, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o tráfego foi normalizado.

Segundo informações a PRF, o condutor do veículo apresentou apenas lesões leves (escoriações). Ele tem 49 anos e é morador de Linhares. Ainda segundo a PRF, informações iniciais apontam que as possíveis causas do tombamento podem ter sido por ausência de reação do condutor, que pode ter dormido e perdido a direção. Há possibilidade, também, de que possam ter ocorrido falhas mecânicas no veículo, que foi identificado com placas de Diadema (SP).