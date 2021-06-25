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Vitória X Vila Velha

Acidentes deixam trânsito congestionado na Terceira Ponte

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o congestionamento foi provocado por dois acidentes registrados em ambos os sentidos da ponte; veja vídeo

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 17:40

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

25 jun 2021 às 17:40
Acidente deixa o trânsito congestionado na Terceira Ponte
Acidente na Terceira Ponte gera um longo congestionamento na subida para Vila Velha.  Crédito: Ouvinte/Rádio CBN
O motorista que trafegou pela Terceira Ponte enfrentou muita lentidão na via no final da tarde desta sexta-feira (25). De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o congestionamento foi provocado por dois acidentes registrados em ambos os sentidos da ponte.
Segundo a concessionária, a primeira colisão, envolvendo três veículos foi registrada às 16h15, no sentido do motorista que vai para Vila Velha (sentido sul). Não foram registradas vítimas na colisão. Ainda segundo a Rodosol, equipes da concessionária atuaram na remoção dos veículos após a batida no vão central da via. Veja o vídeo do acidente: 
Alguns minutos depois, uma batida envolvendo dois veículos foi registrada no sentido do motorista que trafega em direção a Vitória,  por volta das 16h50. Na ocorrência não foi necessária a atuação da equipe de resgate, os motoristas seguiram após a colisão. 
Com as colisões, o trânsito engarrafou e uma fila considerável foi formada em direção a Vila Velha. O motorista já conseguia sentir reflexos nas principais vias que dão acesso à ponte como: desde a Reta da Penha, Avenida Cezar Hilal, Rua Dukla de Aguiar e Rua Clóvis Machado. 
A reportagem de A Gazeta demandou à Polícia Militar para saber mais informações sobre a colisão envolvendo três veículos, entretanto o órgão informou que não foi acionado para a ocorrência. 

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