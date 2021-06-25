Acidentes deixam trânsito congestionado na Terceira Ponte

O motorista que trafegou pela Terceira Ponte enfrentou muita lentidão na via no final da tarde desta sexta-feira (25). De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o congestionamento foi provocado por dois acidentes registrados em ambos os sentidos da ponte.
Segundo a concessionária, a primeira colisão, envolvendo três veículos foi registrada às 16h15, no sentido do motorista que vai para Vila Velha (sentido sul). Não foram registradas vítimas na colisão. Ainda segundo a Rodosol, equipes da concessionária atuaram na remoção dos veículos após a batida no vão central da via. Veja o vídeo do acidente:
Alguns minutos depois, uma batida envolvendo dois veículos foi registrada no sentido do motorista que trafega em direção a Vitória, por volta das 16h50. Na ocorrência não foi necessária a atuação da equipe de resgate, os motoristas seguiram após a colisão.
Com as colisões, o trânsito engarrafou e uma fila considerável foi formada em direção a Vila Velha. O motorista já conseguia sentir reflexos nas principais vias que dão acesso à ponte como: desde a Reta da Penha, Avenida Cezar Hilal, Rua Dukla de Aguiar e Rua Clóvis Machado.
A reportagem de A Gazeta demandou à Polícia Militar para saber mais informações sobre a colisão envolvendo três veículos, entretanto o órgão informou que não foi acionado para a ocorrência.