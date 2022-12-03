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Na ES 080

Acidentes deixam dois mortos e três feridos em Barra de São Francisco

PM acredita que a chuva pode ter atrapalhado os motoristas em ambas ocorrências, registradas na tarde deste sábado (3)

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 19:48

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 dez 2022 às 19:48
Dois acidentes registrados na tarde deste sábado (3), na ES 080, na Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, deixaram dois mortos e três feridos. O primeiro aconteceu por volta das 14h30, e três pessoas foram resgatadas com ferimentos parciais. Já o segundo, cerca de uma hora depois, provocou a morte de duas pessoas.
Segundo a Polícia Militar, chovia bastante durante a tarde e a pista estava molhada, o que pode ter colaborado para os acidentes.
deixam um morto e 3 feridos na ES 080 em Barra de São Francisco
Os dois acidentes envolveram um carro. À esquerda, três pessoas ficaram feridas ao bater em uma ávore e, à direta, dois homens morreram ao atingir um poste Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Militar informou que, na primeira ocorrência, o motorista seguia no sentido Colatina quando bateu em uma árvore com o carro. Uma mulher e dois homens tiveram ferimentos parciais e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao pronto-socorro. Somente o condutor ficou em observação na unidade.
Na segunda ocorrência, a PM comunicou que ocorreu no sentido Água Doce do Norte, em um trecho que está em obra. O motorista atingiu um poste ao, provavelmente, ter perdido o controle do veículo. Ele e o passageiro, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local.
A PM disse que a perícia da Polícia Civil foi solicitada. As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram nos locais. 

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