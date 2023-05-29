Acidente entre dois carros e caminhonete deixa feridos em Colatina

Volkswagen Gol envolvido em acidente na ES 080 ficou bastante danificado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo dois carros e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas na ES 080, no bairro Ponte do Pancas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (28). Segundo a Polícia Militar, dois dos motoristas tinham sinais de embriaguez, mas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.

A mulher que dirigia um Fiat Siena contou à PM que seguia em direção ao bairro, quando o condutor da Toyota Hilux, que estava no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu primeiro no Volkswagen Gol e, em seguida, no carro dela. A condutora estava acompanhada da filha. As duas receberam atendimento médico e tiveram alta. A mulher foi a única que fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

O motorista do Gol também deu a versão de que a Hilux invadiu a contramão e acrescentou que não conseguiu desviar. Segundo a PM, ele tinha hálito etílico, dando indício de que teria ingerido bebida alcoólica, mas se negou a fazer o bafômetro.

O condutor da caminhonete disse não saber exatamente o que aconteceu, afirmou apenas que viu uma luz e em seguida ocorreu o acidente. Ele confirmou que tinha bebido antes de dirigir, e apresentava odor etílico e fala alterada, mas não quis fazer o teste do bafômetro, segundo a PM.

Os dois motoristas foram multados pelas recusas de fazer o teste do bafômetro. Eles permaneceram internados após prestarem as informações à Polícia Militar.