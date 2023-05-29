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ES 080

Acidente entre dois carros e caminhonete deixa feridos em Colatina

Dois motoristas envolvidos no acidente se recusaram a fazer o teste do bafômetro e tinham sinais de embriaguez; um deles confirmou que bebeu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mai 2023 às 12:44

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 12:44

Volkswagen Gol envolvido em acidente na ES 080 ficou bastante danificado
Volkswagen Gol envolvido em acidente na ES 080 ficou bastante danificado Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um acidente envolvendo dois carros e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas na ES 080, no bairro Ponte do Pancas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (28). Segundo a Polícia Militar, dois dos motoristas tinham sinais de embriaguez, mas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.
A mulher que dirigia um Fiat Siena contou à PM que seguia em direção ao bairro, quando o condutor da Toyota Hilux, que estava no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu primeiro no Volkswagen Gol e, em seguida, no carro dela. A condutora estava acompanhada da filha. As duas receberam atendimento médico e tiveram alta. A mulher foi a única que fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
O motorista do Gol também deu a versão de que a Hilux invadiu a contramão e acrescentou que não conseguiu desviar. Segundo a PM, ele tinha hálito etílico, dando indício de que teria ingerido bebida alcoólica, mas se negou a fazer o bafômetro.
O condutor da caminhonete disse não saber exatamente o que aconteceu, afirmou apenas que viu uma luz e em seguida ocorreu o acidente. Ele confirmou que tinha bebido antes de dirigir, e apresentava odor etílico e fala alterada, mas não quis fazer o teste do bafômetro, segundo a PM.
Os dois motoristas foram multados pelas recusas de fazer o teste do bafômetro. Eles permaneceram internados após prestarem as informações à Polícia Militar.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Civil que informou que o suspeito, de 38 anos, foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e o outro, de 68 anos, pelo mesmo motivo e, também, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Segundo a corporação, os dois suspeitos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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