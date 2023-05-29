Caminhoneiro morre em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo Crédito: Polícia Militar

O caminhoneiro David Santos Soares Filho, de 47 anos, morreu após o caminhão que ele conduzia cair em uma ribanceira às margens na ES 166, em Castelo , no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (28). Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Serra da Mangueira, zona rural do município.

A ES 166, também conhecida como Rodovia Pedro Cola, liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Militar , o caminhão-baú tombou próximo ao radar. De acordo com os militares, o condutor aparentemente perdeu controle e freio próximo ao local e tombou. A carga era de aerossol.

O local, segundo a polícia, é de difícil acesso e o veículo estava emaranhado à rede elétrica. Foi necessário a presença de equipe da EDP para desligar a energia para a retirada do motorista, que estava preso às ferragens.

O motorista morreu no local. O corpo dele foi retirado das ferragens no final da madrugada desta segunda-feira (29), e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante.