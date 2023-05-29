Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Caminhoneiro morre em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo

Segundo a Polícia Militar, caminhão caiu em ribanceira quando passava pela Serra da Mangueira, na ES 166; motorista morreu preso às ferragens
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mai 2023 às 11:22

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 11:22

Caminhoneiro morre em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo
Caminhoneiro morre em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo Crédito: Polícia Militar
O caminhoneiro David Santos Soares Filho, de 47 anos, morreu após o caminhão que ele conduzia cair em uma ribanceira às margens na ES 166, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (28). Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Serra da Mangueira, zona rural do município.
A ES 166, também conhecida como Rodovia Pedro Cola, liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Militar, o caminhão-baú tombou próximo ao radar. De acordo com os militares, o condutor aparentemente perdeu controle e freio próximo ao local e tombou. A carga era de aerossol.
O local, segundo a polícia, é de difícil acesso e o veículo estava emaranhado à rede elétrica. Foi necessário a presença de equipe da EDP para desligar a energia para a retirada do motorista, que estava preso às ferragens.
O motorista morreu no local. O corpo dele foi retirado das ferragens no final da madrugada desta segunda-feira (29), e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante.
Viaturas da Polícia Militar ainda permanecem no local aguardando guincho e a empresa para retirar o restante da carga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados