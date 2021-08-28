Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Vila Velha

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (28), no cruzamento da Avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Itaperuna, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal, a vítima foi encaminhada para um hospital particular da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.
De acordo com a Guarda, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foi acionado para o local. Imagem registrada por um leitor de A Gazeta mostra um carro vermelho com a frente batida. Há outros dois veículos brancos encostados no local.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar, que informou ter sido acionada para a ocorrência. A equipe apurou que um carro trafegava pela Avenida Saturnino Rangel Mauro e o outro veículo estava seguindo na Rua Itaperuna. A colisão ocorreu no cruzamento entre as duas vias. Ainda segundo a PM, o condutor de um dos veículos ficou ferido.