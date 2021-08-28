Praia de Itaparica

Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Vila Velha

Batida aconteceu no cruzamento da Avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Itaperuna. Segundo a Guarda Municipal, a vítima foi encaminhada para atendimento médico

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 10:48

Alberto Borém

Acidente deixou uma pessoa ferida em Vila Velha Crédito: Rodrigo Salazar
Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (28), no cruzamento da Avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Itaperuna, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal, a vítima foi encaminhada para um hospital particular da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.
De acordo com a Guarda, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foi acionado para o local. Imagem registrada por um leitor de A Gazeta mostra um carro vermelho com a frente batida. Há outros dois veículos brancos encostados no local.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar, que informou ter sido acionada para a ocorrência. A equipe apurou que um carro trafegava pela Avenida Saturnino Rangel Mauro e o outro veículo estava seguindo na Rua Itaperuna. A colisão ocorreu no cruzamento entre as duas vias. Ainda segundo a PM, o condutor de um dos veículos ficou ferido.

