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Rodovia ES 488

Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Cachoeiro

O condutor do carro, um Volkswagen Gol, ficou ferido no acidente, que ocorreu na tarde desta quarta-feira (9). Segundo a polícia, testemunhas relataram que ele teria rodado na pista e atingido o caminhão, que estava carregado com chapas de granito
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:03

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:03

Acidente deixou motorista do Gol ferido
Acidente deixou motorista do Gol ferido Crédito: Junior Boeno
Um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (9) entre um carro e um caminhão carregado com chapas de granito deixou uma pessoa ferida na ES 488, Rodovia do Contorno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista do carro de passeio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor do caminhão não se feriu. 
Segundo policiais militares de Alegre, que passaram pelo local após a batida, o acidente ocorreu por volta 13h30, após o Presídio Monte Líbano. Segundo relatos de testemunhas à polícia, um Volkswagen Gol teria rodado na pista e atingido o caminhão, que estava carregado com chapas de granito.
Estava chovendo no momento em que o acidente aconteceu. Com o impacto da batida, o motor do carro foi arremessado a cerca de 50 metros do local. Por ser uma curva, os militares sinalizaram a pista, que precisou ficar interditada em um dos sentidos. Uma médica que passava pelo local ajudou nos primeiros socorros até a chegada do Samu.
O motorista, segundo o policial militar Junior Boeno, estava consciente, porém com muitas dores. Após a estabilização, ele foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento de Cachoeiro de Itapemirim. 

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